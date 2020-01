Premiérový Dakar v Saúdské Arábii dopadl na výbornou, když se slavná soutěž přiblížila zase ke svým kořenům. Jak si vedli jezdci roudnického týmu Buggyra Racing? Martin Šoltys obsadil s Tatrou Phoenix celkově jedenáctou příčku a Josef Macháček splnil misi týmu, když zcela nový Can-Am Buggyra MK50 XRS dovezl až do cíle rallye.

Posádky týmu Buggyra Racing v cíli Dakaru 2020. | Foto: Buggyra

Byl to dlouhý a těžký Dakar, shodly se v cíli obě posádky. Nechyběly rychlé pisty, kameny, písčité pláně i dunová pole. Byl to velký skok od toho, co zažívali jezdci v uplynulých letech v Jižní Americe. Vyrovnaný výkon předvedla posádka ve složení Martin Šoltys, David Schovánek a Tomáš Šikola, kteří o umístění v první desítce přišli až v samotném závěru soutěže. „Pomalu se určitě dnes nejelo. My ale měli jeden cíl, a to za sebou udržet jednoho z jezdců Mazu. A to se podařilo. Chtěli jsme být ve výsledcích výše, ale určitě mě to nemrzí. Jeli jsme sem s tím, že si to užijeme. V posádce jsme měli letos velkou pohodu bez rozepří. Vše proběhlo v pohodě a jedenácté místo určitě bereme,“ hodnotil v cíli poslední 12. etapy devátý Martin Šoltys.