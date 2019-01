Roudnice n. L. - Mimořádně úspěšný vstup do druhé poloviny Dakaru oslavil roudnický tým Tatra Buggyra Racing. Martin Šoltys dokončil šestou etapu jako nejlepší z českých jezdců na šesté pozici a překonal tak své dosavadní maximum. V průběžném hodnocení se vyhoupl na osmé místo. Martin Kolomý dojel jako druhý v hodnocení půlmaratonu.

Martin Šoltys jede životní Dakar. | Foto: BUGGYRA media

Martin Šoltys v cíli neskrýval svou spokojenost. „Mám obrovskou radost. Bylo to těžké, vybrali jsme si pořádnou porci smůly. Od stého kilometru jsme si všimli, že nám začínají vypadávat přístroje a přestává dobíjet auto. Díky tomu jsme udělali navigační chybu a vydali se o kousek jinam, než byla standartní stopa. Museli jsme zastavit, přišli jsme na to, že je vypadlý drát na alternátoru. Tam jsme se zdrželi nějaký čas. Kluci pak museli Tatru roztlačit z kopce abychom vůbec nastartovali, ale povedlo se. Ke konci jsme ještě měli malý karambol s Kolomajzem. Když jsme sjížděli obrovskou dunu, přehoupli se přes jeden vant, viděli jsme Martina, jak stojí za Mazem a mně už nezbývalo mnoho času na reakci. Chtěl jsem ho objet zleva, jenomže údolí bylo prudké z obou stran a mně to stáhlo dolu. Takže jsem Martina trefil zadkem. Za to se jemu i všem mechanikům omlouvám, přidělal jsem jim zbytečnou práci,“ hodnotil napínavou šestou etapu průběžně osmý muž celkového pořadí.



Spokojený mohl být i Martin Kolomý. „Je to hodně zajímavé, protože je tento malý Dakar společný pro všechny kategorie a jezdíme tam společně s „miníkama“ a buggynama. Dneska jsme tak topili, že před námi skončil pouze jeden vůz Mini. Pořadatelé připravili krásný terén, těžký, velký duny. Do některých kopců skoro ani nešlo vyjet, ale dali jsme to. V cíli jsou obě dvě auta, což je super. Ke konci jsme tam s Marťasem měli takovou drobnou nehodu. Kousek před cílem stál přede mnou Maz, tak jsem zastavil abych do něj nenapálil a zapl výstražné zařízení. Najednou jsem slyšel burácet motor, Marťas se rozjel a pádil to dolu z kopce. Padla rána, poskočili jsme, ale nic velkýho. Oba jsme pak valili dál. Dakar je hlavně o sbírání zkušeností,“ popsal Martin Kolomý situaci ze svého úhlu pohledu.

„Byla to docela extrémní etapa. Myslím si, že náročnost se stále stupňuje, což je super a patří to k tomu. Kluci se tam dnes trochu ťukli, hlavně Martin Šoltys z toho byl docela přepadlý. Ale Dakar je v první řadě o zkušenostech, kterými se člověk učí. Pro mě je důležité, že jsou obě auta v cíli. Martinovo průběžné osmé místo je super. Zítra jedeme dál,“ bilancoval pro tým tolik úspěšné dění šesté etapy manažer týmu Jan Kalivoda.