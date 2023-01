Róbert Kasák byl rád, že nezapadl, a ani nechystá házet lopatou písek. „Byla to pořádná etapa. Písek byl měkký a hřebeny následovaly jeden za druhým. Poslední výjezd do kopce byl pořádně krkolomný, ale přeskákali jsme to. Přejedete dunu a nevíte co je za ní. Jeli jsme po předním nárazníku, ale v takových etapách je to normální,“ uvedl pilot v barvách Tatra Buggyra Slovakia.

„Museli jsme zvažovat strategii, jak objet duny nebo jestli přes ně přejedeme a jak pochytáme kontrolní body. Radši jsme si dali na čas a na hřebenu jsme se rozhlédli, jakou zvolíme cestu,“ dodal Kasákův navigátor Tomáš Kazarka, pro něhož to je dakarský křest ohněm.

Aliyyah Koloc vedle dun musela krotit i svůj speciál Buggyra Can-Am DV 21, jehož zadní náprava nebyla po jednom ze skoků v ideálním stavu. „První etapa v poušti Empty Quarter a duny byly úplně všude. Měřený úsek byl krátký, ale o to náročnější. Byla tam spousta dun obtížnosti dvě. Odstartovali jsme rychle, brzy jsme dohnali Martina Šoltyse a předjeli ho. Aliyyah jela v dunách výborně. Na jedné větší duně asi 40 kilometrů před cílem jsme dopadli trochu našikmo a měli jsme drobný problém na zadní nápravě. Až do cíle byl Can-Am trochu neklidný, ale Aliyyah si s tím velmi dobře poradila,“ pochválil navigátor Stephane Duple svoji pilotku Aliyyah Koloc.

Josefu Macháčkovi vadil dlouhý, více než pětisetkilometrový přesun na start erzety, ale jízdu v dunách si pochvaloval. „Přejezd byl strašně dlouhej. Bylo chladno a šli po nás komisaři, nemohli jsme si ani nasadit provizorní okno. Pak přišlo 114 kilometrů dun. To byla asi taková zahřívačka na další etapy. Naše vozítka nemají žádný problém s dunami, tak jsme se tam byli pěkně projet,“ liboval si šestinásobný vítěz Dakaru.

Jaroslav Valtr v 10. etapě obsadil šesté místo a průběžně je mezi piloty kamionů pátý. Martin Šoltys si z pouště odvezl osmou pozici, celkově je hned za svým týmovým kolegou. Róbert Kasák si ze středečních soubojů s dunami odvezl 17. pozici a celkově je dvacátý. V kategorii T3 – Lehké prototypy byl čas Aliyyah Koloc hodnocen jako osmnáctý nejrychlejší, v průběžném hodnocení je na 35. pozici. Josef Macháček byl ve středu klasifikován dvě pozice za dakarskou debutantkou a stále je jen místo za elitní desítkou aktuálního pořadí této kategorie. Jezdci Dakaru Classic mají za sebou první část své maratonské etapy. V ní byl Radovan Kazarka čtvrtý, což mu stačilo k udržení třetího místa své kategorie.