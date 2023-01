Martin Šoltys a Aliyyah Koloc spolu bojovali na kamenitých úsecích i v dunách. „V dunách nám Aliyyah ujela, tam je šikovná a jede krásně. Na tvrdých pistách jede kamion rychleji, tak jsme zase ujeli my jí,“ popsal pilot Tatry 815 malý týmový souboj.

"Jelo se nám výborně. Jen jsme byli trošku omezeni tím, že nám včera upadly ty tlumiče, takže nám to pořád netlumí. Ale etapa byla krásná, krásné duny. Tím jak jsme včera ztratili, předjížděli jsme dneska hodně Can-Amů. Na volný den se těším. Hlavně se těším, že dáme dohromady auto. Je vidět, že Dakar je těžký a týden v terénu je na autě znát. Tatra už potřebuje péči a lásku," dodal Martin Šoltys v cíli erzety.

Jaroslav Valtr musel celý měřený úsek absolvovat neplánovaně jen s pěti válci. I tak dokázal jet často na plný plyn. „Po včerejšku jsem chtěl jet na bednu, tahle trať vyloženě Tatře vyhovuje. Jenže po sto metrech na startu to přestalo jet. Hned jsem věděl, že jedeme na pět válců. Po technických pasážích přišly duny, kde jsme museli jet opatrně a obezřetně. Najeli jsme tam tak o 10 až 15 km navíc, protože jsme objížděli všechny prudké výjezdy. Neměl jsem odvahu na ně auto poslat, abychom někde nezůstali ležet na boku. Poslední úsek dnešní etapy byl spíš rychlý. I přes rozbíječky jsme to drželi pořád pod plynem, bohužel ztráta je velká,“ vysvětlil jezdec Tatra Buggyra ZM Racing. Na volný den se jezdec Tatry Phoenix na rozdíl od většiny ostatních účastníků Rally Dakar netěší. „Já bych jel pořád dál,“ prohodil Jaroslav Valtr se smíchem.

Aliyyah Koloc si užívala nejen honičku s Martinem Šoltysem, ale vůbec celou dnešní etapu. „Trať byla kamenitá a písčitá s dunami. Kameny mi jako obvykle tolik neseděly. Musela jsem si na nich dávat pozor, abych neudělala defekt, takž jsem jela pomalu. Některé duny byly vážně těžké. Na trati jsme bojovali s Martinem Šoltysem. Souboj Can-Am versus kamion byla velká legrace. V dunách jsme jeli spolu, pak se ale zdržel a já mu ujela. Dneska to bylo bez problémů, nemuseli jsme nikde stavět,“ popsala svoji neděli pilotka týmu Buggyra ZM Academy. „Na volný den se už moc těším. Nejspíš budu spát a asi mě čekají nějaké rozhovory,“ řekla s úsměvem.

Veterán Josef Macháček byl rád, že se do bivaku dostala jeho posádka celá a může se během dne volna věnovat důkladné opravě speciálu Buggyra Can-Am DV 21. „Na začátku bylo hodně kamení, tak jsme museli jet opatrně. Pak se to rozjelo do pískových cest a velkých dun. Tam se jezdilo nádherně. Druhá půlka po tankovačce byla kamenitá. Velké kameny, těžké úseky. Bylo vidět, že tam každý jede opatrně. Konec byl krásně na projetí velkou rychlostí. Chtěli jsme stihnout dojet za světla, a to se nám podařilo. Pro mě volný den spíš znamená to, že se rozebere bugina a udělá se na ní víc práce a zkontroluje víc věcí. O moje tělo nejde, protože jsem naprosto v cajku,“ vysvětlil šestinásobný dakarský šampion.

Róbet Kasák je rád, že soutěž bude pokračovat až po dni volna, kdy se chce dát dohromady hlavně po fyzické stránce. „Dojeli jsme celkem fajn, do tmy nám chyběla ještě půlhodina. Na začátku byly sice kameny, ale pak přišly písečné úseky a ty duny jsme zvládli bravurně. Na konec etapy nám připravili takovou lahůdku v podobě jedné pořádné duny. Zítra se chceme dát fyzicky dohromady, protože jsme hodně rozbití a druhá půlka má být ještě těžší,“ prohlásil jezdec Tatry Phoenix v barvách Tatra Buggyra Slovakia.

V kategorii Dakar Classic se opět osvědčila výdrž Tatry Puma v rukou Radovana Kazarky. „Obě části maratonské etapy docela dost podobné. Trať byla rychlá, nechyběl trial, štěrk, kameny, horská pásma. Za nás to bylo dobré, ale únavné jsou ty přejezdy. Budeme se snažit naši pozici udržet. Je to ovšem hodně náročné na navigaci. Dneska jsem se zavěsil za toho Španěla. My děláme všechno ručně, oni na to mají digitální přístroje. Tak se spolu naháníme. Tatra funguje dobře. Něco se začíná dít s turbem, musíme se na něj podívat. Také řazení je trochu na sílu. Zítra je ale den volna, tak dáme auto do kupy a jedeme dál,“ popsal slovenský jezdec.