Vypsáno bylo hned 13 věkových kategorií, dalších osm zůstalo neobsazeno. Trať měřila podle věku od 300 metrů, tu běželi nejmladší předškoláci narození maximálně v roce 2014, až po vytrvaleckou trasu, jež se natáhla na 15 200 metrů.

„Jako každý rok i letos šlo o vydařené závody, které si všichni běžci užili,“ zhodnotil Miroslav Vanžura z pořádajícího oddílu.

Na „poloviční“ trati, která měla 8,7 kilometru, se běželo v celkem pěti kategoriích. Hlavní od 18 do 34 let ovládl s časem 33:40 Antonio Loškoski, druhá doběhla Alexandra Vajdlová, oba reprezentanti Roudnice. Bronz získal Martin Kapoun z Torpeda Židovice. V kategorii 35-44 let zvítězila Kateřina Tremlová (Sokol Roudnice) s časem 36:56, ve veteránech odstupňovaných po deseti letech kralovali Mojmír Svoboda (Hvězda Pardubice), Petr Svoboda (AC Pardubice) a Josef Navrátil (SK Travčice), který zaběhl v kategorii 65-74 let krásný čas 45:12.

Na trati na 15,2 kilometru kraloval mezi muži Josef Unger (Litvínov), jenž stlačil jako jediný čas pod hodinu na 59:50. Ženskou kategorii opanovala Miroslava Ernestová (Spona Teplice) s časem 1:10:10. Celkem se na start ve všech disciplínách postavilo 42 účastníků.