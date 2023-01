I když byl okruh ve Spojených arabských emirátech pro všechny tři piloty velkou neznámou, stačily jim čtyři páteční tréninky, aby se s ním rychle seznámili a potvrdili svoje jezdecké umění.

„Myslel jsem, že trať bude jednodušší. Je hodně těžká a rychlý okruh, náročný na brzdy. Ale je to nádherná trať,“ prohlásil mistr Evropy tahačů na okruzích Adam Lacko.

U Aliyyah Koloc jde o to větší výkon, že ještě šest dní před startem šestihodinovky bojovala v saúdskoarabské poušti na svém premiérovém Dakaru. „Okamžitě po ukončení Dakaru jsme se přesunuli do Emirátů. Příprava byla dost nakvap,“ připomněl další truckový šampion David Vršecký, který se jako šéfkonstruktér Buggyry účastnil i Rallye Dakar.

Samotná kvalifikace nevyšla podle představ. Provoz na trati a nevyzpytatelné chování pneumatik znamenaly, že v závodě se posádka Buggyry musela prokousávat kupředu ze zadních pozic. Přesto se David Vršecký, který závod rozjížděl, dokázal probít ve třídě do vedení.

Po výměně jezdců se závod proměnil v lítou bitvu, v níž se často měnilo pořadí. Ke konci se vedení týmu rozhodlo pro odvážnou strategii a Vršecký si svůj pobyt za volantem protáhl až do cíle.

Risk se spolu s tím, že se mu podařilo udržet pneumatiky v optimálním stavu, vyplatil a Buggyra mohla slavit vítězství. „Poslední zastávku jsme udělali jen na doplnění paliva, bez výměny pneumatik. Gumy měly najeto dvakrát tolik. Auto se sotva udrželo na trati. Musel jsem ho doslova přemlouvat, abych ho udržel mezi čárami vytyčujícími závodní dráhu. Poslední kola jsem jel velmi opatrně, protože vůz vibroval. Bylo to vyhrocené, ale vyplatilo se to,“ popsal David Vršecký náročný finiš šestihodinovky.

Hlavní rival Buggyry, posádka týmu Ram Racing, sice dostal dvouminutovou penalizaci, ale i bez ní by trio Vršecký – Lacko – Koloc o sedm desetin sekundy vyhrálo. „Byla to přetlačovaná. Dlouho jsme se strkali mezi prvním a druhým místem. Dobrou strategií jsme se dostali do vedení a nakonec vyhráli, Jsem totálně nadšený. Adam s Aliyyah jeli skvěle. Povedly se nám krásné výměny v boxech,“ zhodnotil Vršecký úspěšný závod.

Pro Aliyyah Koloc byl podnik Hankook 6h Abu Dhabi o to náročnější, že jen krátce před ním dokončila svůj premiérový start v Rallye Dakar za volantem speciálu Buggyra Can-Am DV 21. Na gétéčko si ale teprve 18letá pilotka zvykla velmi rychle.

„Jsem trošku unavená, protože v posledních pár týdnech toho mám za volantem naježděno víc než dost. Přechod z offroadu na okruhy a ještě učení nové trati nebylo snadné. Šestihodinovka byla náročná, souboj s dalšími vozy GT4 byl těsný. Pak se dost počítalo, hodně rozhodovala strategie, což bylo docela stresující. Ale David, Adam a celý tým udělali obrovský kus práce. Dneska jsem si to užila. I v noci, kdy je trať osvětlená, to bylo zajímavé,“ uvedla Aliyyah Koloc.

Spokojený byl také Adam Lacko, pro něhož jako pro jediného to byl skutečný start sezony. „Je to pecka. David dovezl auto do cíle na prvním místě, takže my s Aliyyah jsme mu mohli fandit na cílové rovince. S celým týmem jsme byli nadšení, že to takhle dopadlo. Vítězství bylo zasloužené, během závodu jsme neměli žádný technický problém,“ dodal zkušený závodník.