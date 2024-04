Není příliš slavnějších tratí než Spa-Francorchamps. A právě na nevyzpytatelné belgické trati vybojovalo trio Aliyyah Koloc, Adam Lacko a David Vršecký v Mercedesu-AMG GT4 roudnického týmu Buggyra ZM Racing vítězství ve své třídě v rámci dvanáctihodinovky seriálu 24H Series.

Roudnická stáj Buggyra na okruhu ve Spa. Foto: Buggyra media | Foto: Deník/VLP Externista

V šampionátu po druhém triumfu posádka Buggyry, která má domovský okruh v Mostě, vede.

„Byl to opravdu hodně náročný závodní víkend. Když jedete do Spa, nikdy nevíte, co vás tam čeká. Tentokrát to byla zima, kroupy a dokonce i sníh. O to cennější je vítězství na takové náročné trati a za podmínek, kdy se doslova ženili čerti. Třeba smeknout před našimi jezdci i členy týmu, kteří se na triumfu podíleli perfektní prací při zastávkách v boxech i stanovením výborné strategie. Z tohoto závodu jsme si odvezli hodně důležitých zkušeností,“ prohlásil šéf komunikace Buggyra Jan Kalivoda.

Divoké podmínky panující ve Spa-Francorchamps nejlépe popsal Adam Lacko: „Ta trať je hodně dlouhá a má velké převýšení. Když tady na startu svítí slunce, tak na druhé straně může klidně pršet. Nikdy nevíte, jaké vás za zatáčkou čeká počasí.

“V pátek v Ardenách dokonce sněžilo a kvalifikaci ovlivnil déšť. Výsledkem bylo čtvrté místo Buggyry, které pro závod znamenalo tvrdý boj v závodním poli. „Možná, že jsme asi doufali o malinko lepší výsledek, ale budeme se snažit udržet tempo a prostě se prokousávat dopředu,“ řekl David Vršecký.

Závod byl rozdělen na dvě části. V sobotu byla na programu odpolední pětihodinovka. V ní se jezdci Buggyry snažili především se držet soupeřů a neudělat žádnou velkou chybu. Výsledkem byl posun na druhé místo třídy GT4 se ztrátou jednoho kola na Porsche týmu Lionspeed.

V neděli bylo na programu zbývajících sedm hodin závodu. A znovu se hlavní role ujalo počasí. Chvíli déšť, chvíli sucho, k tomu všemu teplota jen pár stupňů nad nulou. „Po startu to bylo hodně veselé, jel jsem úplně poslepu. Eau Rouge a potom ta první šikana, tam člověk neví, kdy brzdit. Už mám, nebo ještě ne? Musím koukat na to, co dělají ostatní. Fakt jsem neviděl vůbec nic,“ popsal Adam Lacko dramatický start.

Aliyyah Koloc se musela na trati přímo vypořádat s náhlou změnou počasí. „Na suché trati jsem jela na slickách. Dařilo se mi dohánět ostatní kluky před námi. Pak ale začalo pršet, takže to bylo na slickách opravdu složité. Část trati byla suchá a na části bylo mokro,“ sdělila teprve 19letá pilotka.

V neděli bylo na programu zbývajících sedm hodin dramatického závodu. Za Buggyru jej rozjížděl Adam Lacko, kterého v prvním stintu tu po startu potrápil problém s tekutinami. „Zapomněl jsem si vzít vodu, takže jsem ke konci měl už pořádnou žízeň.

“Když jel střídat, mechanici ho mírně překvapili. Byly připravené suché pneumatiky i ty se vzorkem do mokra. Udivenému Adamovi ukázali zataženou oblohu nad druhou stranou okruhu. „Ptal jsem se, co se děje? Vzadu byla obloha úplně černá. Alča odjela na mokrých gumách a hned nato začaly padat kroupy se sněhem. Tohle byl taktický mistrovský tah,“ pochválil Adam týmovou strategii.

I díky ní se Mercedes-AMG GT4 posunul do čela třídy GT4 a první místo si Buggyra udržela až do cíle. „Byly to skvělé dny. S ohledem na povětrnostní podmínky to byl zajímavý závod. Souboje na trati byly těsné. Tým pracoval výborně, takže jsme znovu dovezli auto na prvním místě. Hodně jsem se toho naučila. Jela jsem v dešti, krupobití i sněhu,“ řekla Aliyyah Koloc.

Prestižní seriál 24H Series pokračuje čtyřiadvacetihodinovkou v portugalském Portimau, která vse jede už 11. a 12. května.