Zkuste zhodnotit vaše dosavadní působení v Lovosicích na pozici trenéra…

Já to tu hodnotím kladně. Za tu dobu se tým posunul. Samozřejmě je to nějaký proces, který potřebuje čas.

Jaký jste trenér?

Už o nás bylo psáno, že Honza Landa je ten emotivní a já jsem profesor. Jsem klidný a snažím se klukům poradit. Když, ale nebudou plnit, co mají tak se ozvu i já.

Lovosice už vyhrávají i venku, jak to?

Těžko říct, čím o je. Nejsou fanoušci, takže venkovní prostředí je úplně jiné. A také se snažíme pracovat i na psychice hráčů.

Váš trenérský kolega Jan Landa na začátku sezony řekl: Chceme být součástí play-off. Dalo by se říct, že se to splnilo?

My jsme chtěli hrát do šestého místa. Věřím, že máme mančaft, který má hrát nahoře. Takže se dá říct, že splnilo. Mně vlastně titul jako jediná věc chybí. Byl jsem druhý i třetí, mám zisk Českého poháru a jenom ten titul chybí.

Vyhovíte si jako trenéři, kdo má větší slovo?

Kdyby jsme si nevyhověli, tak bych do toho ani nešel. Přiznám se, že z devadesáti procent se shodneme, a když je to nějaká maličkost, tak já to neřeším a tudíž malinko větší slovo má Honza (Landa pozn. red.).

Máte v týmu zkušené hráče Motla, Kylíška a Boučka. Také mladé pušky jako Kůpu, Trkovského a další. Je to ideální složení týmu?

Trochu nám tu chybí ta střední generace, ale myslím, že tým je postaven dobře.

Proč nehraje Švéd Jonsson?

Max měl po zápase v Hranicích poškozené kloubní pouzdro na palci. Ale už se dostává do tréninku. Doufám, že se brzo vrátí na plac.

Je nyní v extralize nějaký hráč, kterého byste chtěl mít v týmu?

Když vybíráme hráče do týmu, tak nám tam musí pasovat. Jména, ale neřeknu, protože se blíží přestupové období.

Zeptám se na lotyšského házenkáře v lovosickém týmu Srazdinše, jste s jeho výkony spokojen?

Zatím má kolísavé výkony nahoru a dolů, ale snažíme se s ním na tom pracovat.

Ještě minulou sezonu jste hrál za Lovosice jako hráč, nechtěl byste si někdy zahrát?

Přiznám se, že ani ne. Jednou jsem si zahrál za Ústí nad Labem a zlomil jsem si tam ruku. Teď se soustředím především na trénování.

Koho byste si přál dostat v play-off?

Jestli chceme jít až do finále, tak musíme porazit každého.

A kdo bude ve finále?

S námi ve finále bude buď Karviná, nebo Plzeň. (smích)

Český národní tým byl před startem mistrovství světa v Egyptě rozpuštěn, co na to říkáte?

Za mě k tomu řeknu asi tohle. Nevím všechny podrobnosti toho, proč se tam nejelo. Můj názor je takový, že si myslím, že se tam nějakým způsobem odjet mělo. Myslím, že se měl postavit tým třeba na hráčích z extraligy. Pro hráče z extraligy by to byla obrovská šance, motivace a zkušenost.

Tohle ale propagaci házené moc nepomůže…

Bohužel ne.

Máte nějaké svoje osobní trenérské ambice?

Musím jít postupně. Na to, že mi teď bude třicet a už trénuju áčko, je nestandardní. Uvidíme, co bude dál, ale určitě, když se mi bude dařit tak jednou bych ty kroky dál chtěl udělat a posunout se směrem vpřed.

Jakub Vítek