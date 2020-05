„Očekávám, že v Lovosicích trochu změním svůj herní styl,“ řekl v rozhovoru pro Deník sportovně nadaný rodák ze Sarajeva.

Kromě házené jste zkoušel i jiné sporty, že?

Jistě, že zkoušel. Nejprve jsem hrál fotbal, poté mě strýc vzal na basketbal, kterému se věnuje celá moje rodina. Později jsem vyzkoušel házenou a zůstal jsem u ní. Byl jsem sportovně založené dítě.

Jaké máte vzpomínky na dětství?

Vzpomínky mám docela dobré, ale ztratil jsem tátu. Tehdy jsem slíbil, že se budu snažit být co nejlepší, aby na mě mohl být hrdý a byl šťastný.

Jakou školu jste studoval?

Chodil jsem na gymnázium v Bosně a Hercegovině, byl jsem velmi dobrým studentem (úsměv).

Jak se vám podařilo skloubit hraní a studium?

Bylo to náročné, protože vždy bylo něco, na co jsem měl méně času, než bych chtěl. Buď na školu, nebo na házenou. Občas jsem chyběl ve škole kvůli zápasům a tréninkům. Snažil jsem se čas rozvrhnout tak, abych nešidil ani jedno.

Kdy jste si uvědomil, že vám jde házená lépe než ostatním?

Přesné období si nevybavuji, ale mnoho lidí mi říkalo, že mi jde házená dobře. Vždy jsem byl skromný a odpovídal jsem, že to je jen a pouze o tréninku. Díky poctivému tréninku a zlepšování se o sportovce mohou zajímat slavné kluby a může se dostat například do národního týmu.

Co vás nejvíce zaujalo na házené?

V první řadě musím říct, že miluji týmové sporty, v nichž jsem v kontaktu s ostatními hráči. Házená mě nikdy nepřestane bavit, a právě to je na tomto sportu nejlepší. Nesmírně mě baví, což se nikdy nezmění (úsměv).

První vaše zahraniční angažmá bylo ve Slovinsku. Jak dlouho jste tam byl?

Dlouho to rozhodně nebylo, zhruba měsíc. Byla to úžasná zkušenost, ale byl jsem příliš mladý, a tak jsem se rozhodl se vrátit do týmu Visoko.

Jak byste popsal město Visoko?

Je to menší město mezi Sarajevem a Zenicí. Má zhruba 50 tisíc obyvatel a protékají tudy dvě řeky Bosna a Fojnica. Visoko je známé pro své pyramidy. Celkově jde o významné město, protože zde svého času přebývala bosenská šlechtična Kateřina Bosenská.

Mohl byste ho porovnat s Lovosicemi?

Zatím ne, protože v Lovosicích jsem ještě nebyl. Do Česka zamířím až 10. července, zatím jsem doma.

Kolik informací víte o Lovosicích?

Mnoho informací o nich nemám. Vím, že jsou blízko hranic s Německem a z doslechu vím, že v Lovosicích jsou velmi dobří a hluční fanoušci. Prý umí vytvořit dobrou atmosféru během zápasů.

Umíte nějaká slova česky?

Zatím ještě ne, ale věřím, že se to po přestěhovaní do Čech změní.

Jak trávíte volný čas?

Nejčastěji hraji basketbal, nebo trávím čas s kamarády.

Jaké jsou vaše házenkářské přednosti?

Myslím si, že jsem silný v soubojích jeden na jednoho. Díky mé výšce mezi přednosti patří i skoky a střely.

Co očekáváte od českého angažmá?

Očekávám, že se trochu změní můj styl hry na hřišti. Celkově se těším na přátelský národ. Myslím, že české angažmá pro mě bude úžasnou zkušeností.

Je možné mít v Bosně házenou jako práci na plný úvazek?

Řekl bych, že to možné není. Snad každý hráč má svou hlavní práci, vedle které pak hraje házenou.