Košíkáři Slavoje Litoměřice mají za sebou základní část I. ligy. V jejím posledním kole smetli na své palubovce třetí Polabí 98:72. Na tom, že si zahrají nadstavbovou skupinu A2, už ale ani drtivá výhra nic nezměnila.

„Základní část jsme zakončili velmi dobrým výkonem zejména na útočné polovině a nastříleli 98 bodů,“ byl po utkání spokojený trenér vítězů Jan Šotnar. „Soupeř s námi držel krok pouze poločas. V obraně jsme v první půli nedokázali pokrývat střelce soupeře a dostali tak spoustu jednoduchých košů,“ našel nedostatky na úvodních dvou čtvrtinách.

Za druhý poločas ale dali hosté jen 29 bodů a litoměřický lodivod si tak mohl mnout ruce. „Po přestávce jsme udělali pár změn v obraně, které na soupeře platily, a my tak navyšovali své vedení.“

I přesto ale Slavoj ztratil na svého soupeře dvě výhry, ze čtvrté příčky ho tak čeká nadstavbová skupina A2 o 7. až 12. místo, v níž bude muset o play-off ještě tvrdě bojovat. „Základní část nemůžu celkově hodnotit úplně optimisticky,“ potvrdil šéf litoměřické lavičky. „Velice mě mrzí porážky doma s USK Praha a z palubovek Sokola Pražského a Liberce. V těchto utkáních jsme nepředvedli dobré výkony a nenašli jsme vnitřní sílu se se soupeřem poprat s větší bojovností a nasazením.“

Radost naopak vyjádřil nad tím, že žádná porážka nebyla více než o deset bodů. „V žádném zápase jsme neztratili svoji tvář. Za největší vítězství bych označil výhru nad Jindřichovým Hradcem a triumf na palubovce USK Praha B,“ dodal. „V následujícím období chystáme navýšit počet a intenzitu tréninků. Pořád věřím, že tento tým má dobrý potenciál a může dojít v soutěži ještě daleko.“

Paradoxní je, že Slavoj dokázal urvat víc výher, než v loňské základní části, kdy se probojoval do skupiny A1. „Budeme muset bojovat o dvě postupová místa do play-off. Naším jednoznačným cílem bylo, je a bude se do vyřazovacích bojů dostat,“ zdůraznil. „Pokud by se nám to nepodařilo, hodnotil bych sezónu jako zklamání. Já však svému týmu věřím a doufám, že diváci si budou moci v polovině března dopřát podobné bitvy play-off jako v loňské sezoně proti GBA Praha.“

NOVÁKOVA ROZLUČKA

V zápase proti Polabí se po delší době vrátil Dominik Kynzl, jenž byl zraněný. „Jsem rád, že mohl nastoupit do zápasu,“ těšilo Šotnara. Naopak poslední zápas v základní části byl i posledním utkáním jedné z dlouholetých tváří Slavoje Litoměřice Saši Nováka, kterého čekají rodinné povinnosti, kvůli nimž se rozhodl skončit.

„Se Sašou jsem osobně prožil v Litoměřicích mnoho sezón jako spoluhráč a teď i jako trenér. Přeji mu mnoho úspěchů v basketbale i mimo něj. V Litoměřicích, kde strávil většinu své dospělé hráčské kariéry, plnil na hřišti roli neúnavného bojovníka, který nechal hřišti vždy všechno,“ smekl před Novákem litoměřický kouč.

Další týmy dohrají poslední kolo základní části až o víkendu, nadstavba začne na konci příštího týdne. Ze skupiny Západ půjde do A2 kromě Slavoje ještě USK Praha B a Sokol Pražský. Ve východní skupině je zatím tabulka vyrovnaná a o soupeřích Litoměřic rozhodne až poslední kolo.

Basketbal, I. liga, 18. kolo:

Slavoj Litoměřice – Basket Polabí 98:72 (28:22, 49:43, 70:59)

Litoměřice: Karlovský 19, Šteffel 16, Žampach 11, Zbroj a Klouda 10, Kantůrek a Haiblík 8, Slunéčko 7, Novák 5, Bohuslav a Dvořáček 2, Kynzl 0

Nejvíce bodů Polabí: Dlugoš 19, Rylich 14, Jirák 13

Trojky: 31/9 – 38/11. TH: 21/13 – 30/15. Doskoky: 53 – 45. Diváci: 50.