Litoměřice – Už v neděli v 16 hodin vstoupí na domácí palubovce do nového ročníku I. ligy basketbalisté Slavoje Litoměřice, kteří by rádi zopakovali úspěch z minulé sezony. V té totiž dokázali zvítězit.

Slavoj - Opava B | Foto: Deník/Karel Pech

V soutěžním ročníku 2014 – 2015 se soutěže zúčastní šestnáct družstev nově ve svou skupinách. Slavoj je zařazen ve skupině západ (viz los), východ tvoří: Sokol Šlapanice, JBC MMCITÉ Brno, TJ Šumperk, VSK VŠB Ostrava, BK Opava B, Basketbal Olomouc, Sokol Hradec Králové 2, SKB Zlín.

Západ:

1. kolo: 19. – 21. 9.: BK Kondoři Liberec – GBA Sparta, Sokol pražský – BK Loko Plzeň, Sokol Vyšehrad – BC Vysočina, Slavoj Litoměřice – KARA Trutnov.

2. kolo: 26. – 28. 9.: GBA Sparta – KARA Trutnov, Slavoj Litoměřice – BC Vysočina, BK Loko Plzeň – Sokol Vyšehrad, BK Kondoři Liberec – Sokol pražský.

3. kolo: 3. – 5. 10.: Sokol pražský – GBA Sparta, Sokol Vyšehrad – BK Kondoři Liberec, BK Loko Plzeň – Slavoj Litoměřice, KARA Trutnov – BC Vysočina.

4. kolo: 10. 10.: GBA Sparta – BC Vysočina, BK Loko Plzeň – KARA Trutnov, Sokol pražský – Sokol Vyšehrad, BK Kondoři Liberec – Slavoj Litoměřice.

5. kolo: 19. 10.: Sokol Vyšehrad – GBA Sparta, Slavoj Litoměřice – Sokol pražský, KARA Trutnov – BK Kondoři Liberec, BC Vysočina – BK Loko Plzeň.

6. kolo: 24. – 26. 10.: GBA Sparta – BK Loko Plzeň, BK Kondoři Liberec – BC Vysočina, Sokol pražský – KARA Trutnov, Sokol Vyšehrad – Slavoj Litoměřice.

7. kolo: 31. 10. – 2. 11.: Slavoj Litoměřice – GBA Sparta, KARA Trutnov – Sokol Vyšehrad, BC Vysočina – Sokol pražský, BK Loko Plzeň – BK Kondoři Liberec.

8. kolo: 7. – 9. 11.: GBA Sparta – BK Kondoři Liberec, BK Loko Plzeň – Sokol pražský, BC Vysočina – Sokol Vyšehrad, KARA Trutnov – Slavoj Litoměřice.

9. kolo: 21. – 23. 11.: KARA Trutnov – GBA Sparta, BC Vysočina – Slavoj Litoměřice, Sokol Vyšehrad – BK Loko Plzeň, Sokol pražský – BK Kondoři Liberec.

10. kolo: 28. – 30. 11.: GBA Sparta – Sokol pražský, BK Kondoři Liberec – Sokol Vyšehrad, Slavoj Litoměřice – BK Loko Plzeň, BC Vysočina – KARA Trutnov.

11. kolo: 14. 12.: BC Vysočina – GBA Sparta, KARA Trutnov – BK Loko Plzeň, Slavoj Litoměřice – BK Kondoři Liberec, Sokol Vyšehrad – Sokol pražský.

12. kolo: 19. 12.: GBA Sparta – Sokol Vyšehrad, Sokol pražský – Slavoj Litoměřice, BK Kondoři Liberec – KARA Trutnov, BK Loko Plzeň – BC Vysočina.

13. kolo: 9. – 11. 1.: BK Loko Plzeň – GBA Sparta, BC Vysočina – BK Kondoři Liberec, KARA Trutnov – Sokol pražský, Slavoj Litoměřice – Sokol Vyšehrad.

14. kolo: 16. – 18. 1.: GBA Sparta – Slavoj Litoměřice, Vyšehrad – Trutnov, Sokol pražský – BC Vysočina, Kondoři Liberec – Loko Plzeň.

Systém soutěže 2014/15Po skončení základní části následuje nadstavba – skupiny A1 a A2. Skupinu A1 tvoří první čtyři družstva z východu a první čtyři družstva ze západu.



Odehrají utkání každý s každým (doma – venku) se započítáním výsledků ze základní části (tj. 8 utkání). Skupinu A2 vytvoří obdobně družstva na 5. až 8. místě východu a ze západu.



Družstva na 5. až 12. místě po odehrání skupin A1 a A2 sehrají předkolo play off na dvě vítězná utkání systémem: 1 – 1 – 1 (5. – 12., 6. – 11., 7. – 10., 8. – 9., začínat se bude u lépe postaveného družstva po A1, A2).



První čtyři družstva (po A1) a vítězové předkola play off (pořadí pro play off bude stanoveno dle postavení po A1, resp. A2) sehrají klasické play off na dvě vítězná utkání systémem: 1 – 1 – 1 (1. – 8., 2. – 7., 3. – 6. a 4. – 5.).



Družstva na 13. až 16. místě po nadstavbě (A1 a A2) sehrají kvalifikační skupinu o udržení systémem každý s každým se započítáním všech výsledků ze soutěže I. LM. Družstva na 15. a 16. místě budou hrát baráž o účast v I. LM 2015 – 2016 s vítězi skupin II. LM.



Vítězové čtvrtfinále play off sehrají závěrečný turnaj Final Four (právo pořadatelství bude podle pořadí po A1 a A2). Systémem semifinále (nejlépe postavený po A1 a A2 proti nejhůře postavenému a ostatní dva), druhý den poražení semifinalisté o 3. místo a vítězové odehrají finále.