Rezervě basketbalistů Slavoje se povedl husarský kousek. Z osmého místa vyřadili ve čtvrtfinále play-off 2. ligy první Benešov.

V sérii hrané na dva zápasy, z nichž se sečetlo výsledné skóre, začínali v domácím prostředí Litoměřičtí a už na severu Čech se zrodilo první velké překvapení. Domácí celek totiž zvítězil 78:65 a do odvety si vedl třináctibodový náskok. Ten nakonec nejen že udržel, ale ještě rozšířil o dalších osm bodů.

„Popravdě jsme si Benešov přáli, takže jsme to tak trošku směřovali k tomu, abychom skončili osmí,“ překvapil po postupu trenér Litoměřic Tomáš Havlovec, jemuž tento tah vyšel dokonale. „Benešovu se nevyplatilo, že hrál odvetu v domácím prostředí, protože my jsme si už v prvním zápase vypracovali solidní náskok. Osobně jsem chtěl ještě víc, než třináctibodový rozdíl, protože jsme po celý zápas vedli, ale nakonec to stačilo,“ líčil. „Ve druhém zápase už šlo jen o to, abychom se zbytečně nedostali do mínusu a nedostali sami sebe pod tlak.“

Podle Havlovce byla jedním z klíčů k postupu širší rotace hráčů. „Benešov staví zhruba na osmi stěžejních hráčích, u nás se jich protočilo daleko víc. Vyzdvihnout musím výkon Petra Vakrčky, který se vrátil po ročním zranění, výborně hrál i Radimský, jenž splnil úlohu stěžejního hráče,“ pochválil litoměřický trenér. V semifinále čeká jeho tým Žižkov, hraje se za dva týdny. (db)

Basketbal, 2. liga, čtvrtfinále:

Litoměřice B – Benešov 78:65 (19:14 37:31 54:46)

Body Litoměřice: Kynzl a Vakrčka 21, Bělohlávek 18, Hanzlík 7, Písařík 5, Maxa a Klouda 3



Benešov – Litoměřice B 55:63 (19:18 34:33 42:46)

Body Litoměřice: Vakrčka 14, Kynzl 13, Skalička 9, Hanzlík 8, Písařík 6, Bělohlávek 5, Němec a Radimský 3, Kmoch 2



Postupuje: Slavoj Litoměřice B

Semifinále: Sokol Žižkov–Litoměřice B (6. a 7. dubna)