"V koncovce jsme i díky pár šťastným okamžikům dokázali zápas zlomit v náš prospěch," řekl rozehrávač Litoměřic Jan Dvořáček s odkazem na Karlovského blok při pelhřimovském pokusu o srovnání. "Byl to mladý soupeř, který přijel s tím, že nemá co ztratit, což šlo od začátku vidět. Hráli hodně aktivně, naopak nám se nedařilo v útoku," hodnotil duel, po němž Slavoj udržel druhou příčku v tabulce.

SVÁTEK S DĚČÍNEM

Už dnes se dočkají nejen litoměřičtí hráči, ale také fanoušci, svátku na domácí palubovce. V rámci 3. kola Českého poháru totiž budou od 19 hodin hostit Děčín. "Doufáme, že přijedou v co nejsilnější sestavě. Strašně se těšíme na výzvu popasovat se s účastníkem nejvyšší soutěže," předeslal Dvořáček. "Hrajeme doma, takže chceme být důstojným soupeřem. Jdeme do toho s tím, že si to chceme užít my i naši fanoušci."

Basketbal, I. liga:

Slavoj Litoměřice - Pelhřimov 72:70 (13:24, 40:36, 53:60)

Litoměřice: Karlovský 25, Haiblík 23, Žampach 13, Šteffel 6, Ježek a Zbroj 2, Klouda 1, Dvořák, Wiesner, Krupka a Chlupsa 0

Nejvíce Pelhřimov: Bernad 19, Kheil 18, Coulibaly 17

Trojky: 20/4 - 26/7. TH: 24/16 - 20/13. Doskoky: 41 - 41. Diváci: 100.