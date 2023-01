"K duelu se Sokolem jsme odjížděli s cílem vyhrát a přiblížit se k postupovému místu v první šestce play-off. Téměř celé utkání jsme byli v mírném vedení, soupeř se nás však držel i díky některým našim chybám v obraně, zejména na doskoku, kdy jsme opakovaně nechali domácího hráče přímo pod košem získat míč a skórovat," popisoval zápas v Praze předseda Severočechů Josef Mayer. "Do šatny jsme v polovině utkání šli s náskokem pěti bodů, nástup do druhé půlky se nám ale moc nevydařil. Přesto jsme zlepšenou a někdy až tvrdou obranou a přechodem do útoku srovnali krok, čtvrtá čtvrtina už probíhala pod naší lehkou kontrolou až ke konečnému vítězství v utkání," dodal.