První tým Litoměřic hostil za vyrovnaného stavu 1:1 na zápasy ve třetím utkání čtvrtfinálové série GBA EU. Vítěz by si do nedělního zápasu v Praze odvezl mečbol, oba týmy tak hrály na hraně svých možností. Vedení se přelévalo ze strany na stranu, poslední čtvrtinu ale ovládli hosté, kteří nakonec zvítězili o 11 bodů a v neděli večer měli na domácí palubovce mečbol.

„Bylo to podobné utkání jako to první. Hráli jsme s maximálním úsilím, dobře v obraně, ale bohužel jsme to opět nevydrželi celých 40 minut,“ hodnotil domácí kouč Jan Šotnar. „Vedli jsme až o deset bodů, ale nechali jsme soupeře dostat zpět do zápasu,“ litoval. „Závěrečná šestiminutovka se nám vůbec nepovedla, polevili jsme v obraně, nešlo nám to ani v útoku, naopak soupeř se v ofenzivě chytil a rozhodl,“ doplnil.

Ani jeden z celků tak zatím nevyužil výhody domácího prostředí, pokud se to ale Pražanům v neděli večer podařilo, oslavili postup do semifinále a celku Jana Šotnara sezóna skončila.

Basket 1. liga, čtvrtfinále:

Slavoj Litoměřice – GBA EU 63:74(12:18 35:32 50:52).

Litoměřice: Zbroj 19, Žikla 12, Karlovský 11, Kroutil 10, Žampach 6, Kynzl 5.

Trojky: 27/9 – 14/6. TH: 15/8 – 26/18. Doskoky: 32 – 39. Diváci: 250.