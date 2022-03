„V pátek jsme vstoupili do zápasu s obrovskou energií, kterou jsme udrželi po celou dobu utkání a díky tomu jsme dokázali na jičínské palubovce zvítězit,“ hodnotil úvodní vítězství série (81:75) litoměřický Johan Haiblík. Slavoj ovšem nedokázal cenné výhry z venku využít v neděli v domácím prostředí, kde padl 62:70. „V neděli nám ta energie naopak chyběla, dále také koncentrace v obraně a především úspěšnost střelby byla bohužel velice slabá. I když jsme se snažili bojovat, tak to nestačilo,“ dodal. Série je tak srovnaná, už nyní je jisté, že se minimálně jednou vrátí do Litoměřic.