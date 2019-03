Basketbalistům Litoměřic už v posledním kole nadstavbové části o nic nešlo, přesto po něm zavládlo v táboře Slavoje zklamání.

Ambiciózní celek GBA EU totiž zvítězil na palubovce Pardubic 80:79, přeskočil Písek a stal se soupeřem Litoměřic pro play-off. „Posílili o amerického pivota, který má ligové parametry, navíc se jim z univerzity v USA vrátil Pekárek, v nadstavbě tak ani jednou neprohráli,“ přibližil sílu soupeře trenér Litoměřic Jan Šotnar. „Chtěli jsme se tomuto soupeři vyhnout, ale nakonec to dopadlo takhle, takže se s tím musíme poprat,“ dodal.

JELI JEN ZDRAVÍ HRÁČI

Jeho tým už pouze čekal, jak dopadne boj ve skupině pod ním, Litoměřice už své postavení změnit nemohly. Do Prostějova tak odcestovaly pouze v sedmi hráčích a nakonec prohráli 72:77. „Vzali jsme jen ty hráče, kteří byli naprosto zdravotně v pořádku,“ popsal Šotnar. „Ti, kteří měli byť jen drobné šrámy, jsme nechali odpočívat před play-off.“

I tak ale celku ze severu Čech zápas sedl, doplatil však na mizernou střelbu. „Měli jsme dobrý vstup do zápasu, vytvářeli jsme si volné pozice, ale nedávali jsme je,“ krčil po utkání litoměřický kouč rameny. „Špatná úspěšnost střelby, včetně té z čáry trestného hodu, nás nakonec stála lepší výsledek,“ litoval. „Nemyslím, že jsme byli horším týmem, jen jsme nedokázali soupeře bodově potrestat,“ dodal.

I výhra by ale litoměřickému celku byla k ničemu. Ten už věděl, že dostane jednoho z dvojice Písek – GBA EU, nakonec se musí smířit s horší variantou. „Je to to nejméně přijatelné, netají se tím, že by rádi postoupili do nejvyšší soutěže,“ uzavřel litoměřický kouč hodnocení s tím, že ale rozhodně nic nebalí.

Basketbal, 1. liga, nadstavba A1:

Prostějov – Slavoj Litoměřice 77:72 (16:11, 43:27, 62:47)

Litoměřice: Kynzl 18, Zbroj 14, Karlovský a Bělohlávek 12, Dvořá-ček 10, Maděra 6, Slu-néčko 0.

Nejvíce bodů Prostějov: Sychra 16, Váňa a Palenik 12.

Trojky: 34/8 – 24/4. TH: 19/13 – 26/12. Doskoky: 62 – 52. Diváci: 77.

Dvojice pro play-off:

J. Hradec – Plzeň

Olomouc – Vysočina

Zlín – Písek

Litoměřice – GBA EU