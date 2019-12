Martina Šimonová převzala v pátek 13. prosince z rukou primátora města Teplice Hynka Hanzy cenu pro sportovce měsíce listopadu v Ústeckém kraji.

Martina Šimonová přebírá cenu pro vítěze ankety z rukou primátora Teplic Hynka Hanzy. | Foto: Deník/František Bílek

Handicapovaná atletka z Teplic zazářila na para mistrovství světa v Dubaji, kde ve vrhu koulí brala bronz. „Bylo to hodně psychicky náročné, bronz jsem získala až díky poslednímu pokusu. Ještě mi pořádně nedochází, co jsem dokázala,“ usmívala se v rozpravě s primátorem slečna, která sportuje pouhých pět let.