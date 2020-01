Měl to být druhý nejdelší den letošního Dakaru, 534 ostrých kilometrů. Společně s následující speciálou, která na jezdce čeká ve čtvrtek (379 km), tvoří maratonskou etapu. To znamená, že se posádky musejí obejít dnes večer bez servisního zázemí. A k tomu také tak celý tým Buggyra Racing přistupoval. „Začátek byl docela těžký. Pěkný písčitý terén. Tam se nám objevily problémy s elektronikou, když nám v kabině přestaly jít všechny budíky. V neutralizaci jsme vše opravili, pak ale přišla zpráva, že druhá část je zrušená. Chápu rozhodnutí pořadatelů, ale je to s ohledem na naši taktiku škoda,“ řekl v cíli třináctý Martin Šoltys.

Obě posádky měly v úvodu za úkol šetřit své závodní speciály. „Už od včerejšího dne nás tu trápí silný vítr, který se podepsal na průběhu desáté etapy. Organizátor ale ví, co dělá. Na trati bylo dnes hned několik bouraček a v tak silném větru zřejmě nemohou do vzduchu helikoptéry. Samozřejmě je to škoda, protože naši kluci k tomu přistupovali dle stanovené strategie. Čekalo je 534 ostrých kilometrů a odjela se sotva polovina. Ztráty ale nejsou rozhodující,“ komentoval dnešní situaci manažer týmu Jan Kalivoda.

Josef Macháček dokončil dnešní etapu v kategorii SSV na sedmnácté příčce. „Počítá se každý kilometr, který odjedeme. Je to škoda, protože jsme raději začali opatrně. Ale s rozhodnutím nic nenaděláme a pokračujeme do bivaku, kde budeme mít volnější den a zítra se do toho zase pěkně opřeme,“ sdělil v neutralizaci jezdec týmu Buggyra Racing.

Ve čtvrtek čeká na posádky dálkové soutěže celkem 744 kilometrů, z čehož se 379 pojede na čas. Dakar se přesunul do vůbec největší pouště na světě Rub al-Chálí, kterou někteří závodníci znají z dálkových soutěží ze sousedních Spojených arabských emirátů. Tento terén by měl nabídnout hodně zajímavé dunové pole a mělo by se zde rozhodovat o celkových výsledcích.