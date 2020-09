Dcera majitele roudnické stáje Buggyra Zero Mileage Racing Martina Koloce triumfovala ve francouzském šampionátu v Nogaru a stala se tak nejmladším vítězem truckových závodů v dějinách. Svérázné Aliyyah se to povedlo teprve v jejím druhém podniku v životě.

„Mám obrovskou radost. Celý víkend jsem si užila. Budu na sobě dál pracovat,“ řekla sympatická Aliyyah, která se na konci prázdnin představila i českým fanouškům v Mostě.

Buggyra v Nogaru nasadila všechny své jezdce, bodového hodnocení francouzského šampionátu se však účastnili pouze Téo Calvet a Aliyyah Koloc. Oba nováčci v barvách Buggyry si vedli na výbornou a prostor vyhrazený pro vyhrané trofeje s postupujícím víkendem přestával stačit. Aliyyah si na své konto připsala čtyři zlata za nejlepší ženu v šampionátu, tři zlaté a jedno stříbrné umístění mezi nováčky.

Nezůstalo však jen u úspěchů v rámci kategorie a 16telá Aliyyah tak hned v prvním závodě získala třetí příčku celkově. Téo Calvet mezitím sbíral drahocenné body do celkového hodnocení šampionátu. První závod vyhrál, ve druhém skončil těsně čtvrtý a v nedělním prvním závodě dokončil na třetím místě.

Zlatým vrcholem víkendu se nakonec stal čtvrtý závod. Téo Calvet sice byl při prvním startu obětí jedné z mnoha bouraček, díky rychlé práci mechaniků, se však mohl do závodu vrátit při následném restartu. Zatímco se mladý Francouz probojovával z chvostu pole, na jeho začátku se přepisovala historie. Vedení se ujal Adam Lacko, hned za ním druhá Aliyyah Koloc, bezchybně odrážela útoky dorážejících soupeřů. „Mám obrovskou radost, po startu jsem udržela druhou příčku a následně jsem se snažila vybudovat si náskok, ze začátku jsem musela dost bránit, ale nakonec jsem to vše ustála a pozici udržela,“ popsala svůj čtvrtý závod Aliyyah Koloc.

Téo Calvet se nakonec probojoval až na 6. místo a Adam Lacko si suverénně dojel pro druhé zlato tento víkend. Buggyra tak slavila nejen double, ale jelikož Lacko jel mimo francouzský šampionát, dojela Aliyyah na prvním místě v rámci této soutěže a stala se tak během svého druhého závodního víkendu, nejmladším vítězem truckových závodů v historii. Převzala titul, který dosud držel její týmový kolega Téo Calvet. „Je to opravdu úžasně, že Aliyyah dokázala vyhrát hned při svém druhém závodním víkendu, samozřejmě jsem tím přišel o ten úspěch, že jsem byl nejmladším vítězem, ale v tomto případě rád „prohraju“, Aliyyah si tento titul naprosto zaslouží, předvedla totiž opravdu skvělý výkon,“ gratuloval Téo Aliyyah k výhře.

„Dařilo se nám zde opravdu dobře, ostatně stačí se podívat na všechny ty trofeje, kterých je snad patnáct, a je to jasné. Aliyyah si odváží nový triumf, Téo zase vede v celkovém pořadí ve francouzském šampionátu. Já zde jedu mimo body, takže tuto příležitost využíváme k testování nových komponentů v závodním režimu. Jelikož se mi dnes podařilo, jak vyhrát kvalifikaci, tak oba závody, tak bych řekl, že jdeme správným směrem,“ komentoval druhý závodní víkend sezóny 2020, Adam Lacko. „Starty jsou zde dost divoké, skoro jak kdyby někteří jezdci vzadu nepřemýšleli, a ženou se do situací které nemohou dopadnout jinak než kolizí, jsou to pro nás ale další cenné zkušenosti, které věřím, že nám pomůžou i při závodech evropského šampionátu,“ dodal Lacko.