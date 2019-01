Praha – Mladí šermíři Slavoje Litoměřice zakončili sezonu výtečně. Při mistrovství ČR mladších žáků v kordu, který pořádal SC Praha, byli na stupních vítězů.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Daniel Seifert

Sobotní soutěže jednotlivců se zúčastnili jen ti nejlepší, kteří získali potřebný počet bodů z Českého poháru. Z litoměřického oddílu tak startovalo šest chlapců a tři dívky.



V této finálové soutěži seriálu MČR mohli ti úspěšní ještě „zamíchat“ celkovým pořadím, protože zisk bodů se násobil třemi. To s úspěchem předvedl další talentovaný člen litoměřického oddílu šermu Ondřej Strnad, když prošel předkoly soutěže bez jediné porážky a v eliminaci postupně vyřadil všechny soupeře až do boje o zlato. Zde svedl s o rok starším Matějem Rausem z Loko Karlovy Vary vyrovnaný duel a až v závěru mu podlehl 10:15. Stříbro z finále znamenalo zisk 57 bodů, a tak se rázem posunul k bronzové medaili z MČR za rok 2010/2011. Také 9. místo Matěje Oplta a 10. místo Jana Stehlíka znamenalo výhodné nasazení litoměřického „áčka“ do nedělní soutěže družstev.



V soutěži dívek se po dobrém výkonu probojovala do finálové osmičky i Kateřina Došková, která celkově obsadila pěkné sedmé místo.



Chlapci: 1. Matěj Raus (Loko Karlovy Vary), 2. Ondřej Strnad (Slavoj Litoměřice), 3. Petr Behenský (Loko Karlovy Vary), Jakub Jurečka (SC Praha)…9. Matěj Oplt, 10. Jan Stehlík, 13. Vojtěch Salač, 14. František Moucha, 22. Matiáš Müller (všichni Slavoj Litoměřice).



Dívky: 7. Kateřina Došková, 15. Michaela Mendelová, 17. Veronika Pejsarová.



Nejlépe se v seriálu MČR umístily Kateřina Došková (7.) a Veronika Pejsarová (11.).



V nedělní soutěži družstev přispěli chlapci A družstva Slavoje každý svým dílem k postupu až do boje o zlato, kde však opět kralovaly K.Vary se svým Matějem Rausem. Přesto je porážka 38:45 nemrzela. Vždyť vybojovali na šampionátu stříbrné medaile.



Milým překvapením byla účast v boji o zlato litoměřických dívek, když v semifinále porazily těsným rozdílem 41:40 soupeřky ze Slov. Slávie Uherské Hradiště. Zlaté dívky z Dukly Olomouc již byly nad jejich síly.



Družstva chlapci: 1. Loko K. Vary, 2. Slavoj Litoměřice A, 3. Loko Teplice, 4. Dukla Olomouc…, 6. Slavoj Litoměřice.