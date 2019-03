Došková přitom nezačala soutěž nijak oslnivě a dvě porážky v kombinaci se čtyřmi výhrami ve skupinovém předkole znamenaly nasazení do eliminace na 12. místě. Hned na úvod se jí tak postavila reprezentantka Doubová, litoměřická závodnice však po velkém boji slavila výhru 15:13.

TRADIČNÍ RIVALKA A TECHNICKÉ PROBLÉMY

V dalším kole ji čekal souboj s tradiční rivalkou Kateřinou Saligerovou. „Bohužel duel poznamenaly problémy s technikou. Katka postupně měnila kord i šňůru, ale reklamovaná závada s aparátem se bohužel odhalila až v následném souboji,“ litoval předseda oddílu Jiří Suchý. Prohra 6:15 tak podle něj neodpovídala výkonnosti jeho svěřenkyně.

To dokázala Došková ve všech dalších eliminačních utkáních a s přehledem se probojovala do finále. „Nejtěžší souboj svedla se starší kolegyní ze seniorské reprezentace s Michaelou Pěchovovou,“ popisoval Suchý. „Přestože Kateřina měla celý zápas pod kontrolou a postupně navyšovala své vedení až na konečných 15:12, musela důsledně dodržovat zvolenou taktiku, vyrážet bleskurychlými výpady, nebo po obraně okamžitě přecházet do protiútoku,“ nastínil Suchý taktiku litoměřické šermířky.

Finálový souboj svedla Došková s Terezou Jasnou z Dukly Olomouc. „Celý zápas vedla výborně takticky a postupně navyšovala skóre až na konečných 15:8,“ pochválil svou svěřenkyni, která vybojovala zlato, Suchý.

STŘÍBRO PRO ČUPRA

Vedlo se také Michalu Čuprovi, jenž už v předkole potvrdil, že v Čechách patří mezi nejlepší. Všech šest utkání vyhrál a do eliminace byl nasazen ze čtvrté pozice.

Postupně vyřídil Kašpara z Dukly Praha, v souboji o čtvrtfinále si poradil i s reprezentačním kolegou Ondřejem Habartou. „Začátek zápasu byl vyrovnaný, za stavu 8:8 ale Michal zvládl lépe koncovku a nakonec vyhrál 15:9,“ popsal Suchý.

Po dalším triumfem nad Kultem z SC Praha mohl Čupr směle vyhlížet semifinále, ve kterém ho ale čekal těžký soupeř. Tím byl reprezentační kolega a čtvrtý muž českého žebříčku Martin Rubeš. „Michal potvrdil svou současnou výbornou formu a vítězstvím 15:9 postoupil do finále, v něm ale bohužel nestačil na českou seniorskou jedničku Jakuba Jurku z Dukly Olomouc,“ zalitoval litoměřický předseda.

I tak si ale Čupr vedl znamenitě, byť v boji o zlato nakonec padl 9:15, stříbro je jistě velkým úspěchem, kterým potvrdil dobré výsledky z nedávného světového poháru.

SKALP MISTRA SVĚTA

Toho se účastnil ve Vancouveru, kde v dresu české reprezentace vybojoval ve skupině tři výhry a tři prohry, přičemž zdolal i dvojnásobného mistra světa Itala Pizza.

V eliminacích ale nestačil na Švýcara Niggelera, mistra světa v družstvech z loňského roku. „Michalovi se bohužel nepodařilo oplatit Švýcarovi loňskou porážku z Bernu a i tentokrát prohrál 10:15,“ osvětlil Suchý.