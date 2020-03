„Šlo o možná poslední turnaj světového poháru před olympijskými hrami, konkurence z celého světa tak byla skutečně ta nejsilnější možná,“ prozradil předseda šermířského klubu Slavoje Jaroslav Stehlík. Jeho slova potvrdilo už nasazení do základních skupin, kde kordista Slavoje vyzval hned tři medailisty z MS a světových pohárů. Dva z nich, Itala Buzzacchino a Američan Thompson, dokonce odešli poraženi, německý šermíř Herzbeger dostal kanára 0:5.

Díky skvělým výsledkům ve skupině postoupil Čupr bez problému do eliminačních bojů. Zde ho nejprve čekal Řek Tsokas, jehož Čupr spláchl 15:5, za odměnu se mohl poměřit s kordovou megahvězdou, Francouzem Jerentem. „Ten má ve své sbírce úspěchů tři stříbra z mistrovství Evropy a zároveň je dvojnásobným mistrem světa v týmové soutěži. Byl také členem zlatého týmu z olympiády v Riu,“ vypočítal Stehlík úspěchy soupeře. Ani ty mu ale nakonec na litoměřického sportovce nestačili a Čupr k údivu všech diváků dovedl zápas k vítězství 15:12 na zásahy.

„Hned na začátku zápasu se dostal Čupr do vedení, následně zvolil obranný styl zápasu, se kterým si Francouz vůbec nevěděl rady,“ popsal předseda litoměřického oddílu cestu k Čuprovu vítězství.

V boji o elitní čtyřiašedesátku nastoupil litoměřický rodák proti Ramirezovi z USA, tomu však nakonec podlehl a obsadil 84. příčku. „Po vyrovnaném začátku zápasu se bohužel soupeř dostal do vedení a zatáhl se do obrany, v níž byl velice silný. Michalovi se zpočátku nedařilo přijít na účinnou taktiku. V závěru už sice věděl, co by na soupeře mohlo platit, bohužel už bylo příliš pozdě,“ okomentoval střetnutí šéf litoměřického oddílu.

Přesto je druhý nejlepší český výsledek na tomto podniku fantastickou vizitkou. Lépe si vedl pouze olomoucký Jakub Jurka (73. místo), jenž je českou jedničkou.

„Turnaj v Budapešti se uskutečnil doslova za minutu dvanáct. Již v průběhu šermířských klání šermířská federace rušila nadcházející turnaje. Šermířské souboje se vždy končí rytířským podáním ruky. Preventivní zákaz vyřešili mistři chladných zbraní po svém. A tak se stalo, že výborný kordista Slavoje Litoměřice si loktem „přiťuknul“ s elitou šermířského světa,“ uzavřel hodnocení Stehlík. (db)