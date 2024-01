/FOTO, VIDEO/ Je připravena odstartovat svou druhou Rallye Dakar. Po svém debutu na Dakaru v kategorii lehkých prototypů T3 v lednu tohoto roku se teprve 19letá Aliyyah Koloc, která jezdí za Buggyra ZM Racing, chystá na další debut. Závodit bude v kategorii Ultimate, nejvyšší třídě off-road rallye, na RedLined Revo T1+ se startovním číslem #239. Jejím navigátorem bude zkušený Francouz Sébastien Delaunay.

Po roce závodění na vybraných podnicích jihoafrického Off-Road Rally Championship, jedné z nejtěžších sérií na světě, a po nedávném testování v Abu Dhabi je Aliyyah Koloc připraven na výzvu závodit proti světové elitě rallye. „Je pro mě ctí soutěžit s největšími jmény v off-road rally,“ říká a myslí na takové, jako jsou Nasser Al-Attiyah, Carlos Sainz nebo Sébastian Loeb: "T1+ pro mě bude novou výzvou, ale jsem tak připravená, jak jen mohu být, a opravdu se těším na získání dalších zkušeností."

Rallye Dakar je také prvním z pěti podniků mistrovství světa FIA v rallye 2024. Vstup Aliyyah Koloc č. 239 je jedním z pouhých 20 vozů, které tvoří konečnou kategorii tohoto vysoce konkurenčního šampionátu.

V lednu loňského roku na svém prvním Dakaru bylo jejím cílem závod dokončit a získat co nejvíce zkušeností. Udělala obojí, navzdory některým problémům. „Během svého prvního Dakaru jsem čelila mnoha technickým problémům. Dny byly navíc dlouhé, v noci byla velká zima, ale jako tým jsme si vedli celkově velmi dobře a získali spoustu zkušeností. To mi pomůže přiblížit se ke svému druhému Dakaru s větší jistotou, i když je to auto obtížnější na řízení než Can-Am, zejména v dunách, protože je to velmi těžké auto," tvrdí závodnice roudnické stáje.

Dakar 2024 bude skutečně výzvou. Trasa slibuje, že bude pravděpodobně dosud nejtěžším Dakarem v Saúdské Arábii. Aliyyah se však cítí připravená. „Na svůj druhý Dakar mám spíše představu, co mohu očekávat, ale obecně k němu přistoupím se stejným cílem jako k prvnímu Dakaru, tedy dojet do cíle a samozřejmě během toho dosáhnout slušných výsledků.“

Oproti kategorii T3 Lightweight, kterou jezdila před rokem, je vůz T1+ velmi odlišný. Aliyyah Kokloc vysvětluje: „Na Dakaru se musíte celý den soustředit, takže musíte trénovat svou vytrvalost. V T1+, který je větší, potřebuji více fyzické síly. Psychicky je to také výzva, zvláště jít do druhého týdne, kdy všichni začínají být unavení. Ale mám kolem sebe skvělý tým. Od nich a dalších zkušenějších řidičů vždy dostanu užitečné rady. Kromě toho jsem také začal dělat nějakou meditaci, která mi pomáhá soustředit se, než nastoupím do auta.“

Rallye Dakar se koná v Saúdské Arábii od 5. do 19. ledna 2024. Startuje ve městě Al-UIa, protíná zemi směrem k legendární oblasti Prázdná čtvrť a končí v Yanbu na břehu Rudého moře.

