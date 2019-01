Litoměřice /ROZHOVOR/ - Basketbalisté Slavoje se chystají na klíčovou bitvu v 1. lize. S Plzní si to o víkendu rozdají o postup do nadstavbové skupiny A1. Trenér Litoměřic Jan Šotnar věří v bitvě o vše v úspěch. A doufá i v podporu diváků.

Trenér basketbalistů Litoměřic Jan Šotnar | Foto: Deník/Karel Pech

Parádní závěr základní části před sebou mají basketbalisté Litoměřic. Doma vyzvou v přímé bitvě o postup do skupiny A1 Plzeň. „Utkání bude mít obrovský náboj, věříme, že dorazí hodně diváků,“ věří před duelem kouč Jan Šotnar.

Situace v základní části je hodně vyrovnaná, můžete divákům přiblížit postupovou zápletku?

Je to jednoduché, potřebujeme, aby Písek prohrál na palubovce zatím stoprocentního Jindřichova Hradce a domácí výhru s Plzní.

Mohla vám ale stačit i porážka. Jak moc nyní mrzí, že máte s Pískem o 5 bodů zápornou bilanci vzájemných zápasů?

Pochopitelně to mrzí hodně, i proto, že během domácí odvety jsme se přehoupli přes hranici, kterou jsme po prvním duelu ztráceli. Na druhou stranu jsme v té době ještě úplně nepočítali s tím, že bychom mohli hrát v závěru o nejvyšší skupinu, takže jsme v závěru nechali zahrát všechny hráče a skóre tolik neřešili.

V zádech máte tři porážky ze čtyř zápasů, může hráčům v hlavě pomoci, že jste v Plzni vyhráli o pět bodů?

Rozhodně ano. Dalším plusem pro sebevědomí je fakt, že doma se nám daří, takže hráči si věří.

Hrajete netradičně až v neděli od 17.00, proč?

Chceme být na takový zápas kompletní, tedy včetně posil z Děčína. Ten hraje v sobotu derby s Ústím, i proto jsme se rozhodli pro nedělní termín.

Když mluvíte o kompletním kádru, bude už připravena i další opora, Jan Karlovský?

Ano, Honza už bude po zranění k dispozici, do zápasu tak jdeme v plné síle.

Co od tohoto utkání očekáváte, jak moc náročné bude?

Náročné bude především psychicky. Musíme zvládnout roli favorita a také nám musí fungovat útok tak, jako před Vánoci. Přidali jsme si nějaké tréninkové jednotky navíc, takže věřím, že to zvládneme.

V případě výhry máte jisté play-off, jak velké by bylo zklamání, kdyby jste hráli „jen“ skupinu o 7.-12. místo a museli o něj ještě bojovat?

Na jednu stranu by to nebyla žádná velká rána, protože před sezónou byl primární cíl skončit do šestého místa a hrát alespoň skupinu o 7.-12. příčku. Vzhledem k výborně rozehrané sezóně jsme však cíl před svátky lehce pozměnili a byla by škoda tak výborně rozjetého ročníku nevyužít. V současné chvíli by tak zklamání bylo velké.

Poslední zápas základní části doslova o vše. Může to být podobný svátek, jako s Pardubicemi? Jakou očekáváte diváckou návštěvu?

Myslím, že utkání má obrovský náboj. Věřím, že diváci nás v tom nenechají a dorazí stejně parádní návštěva jako na Pardubice nebo Písek před Vánoci.