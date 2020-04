Lovosický házenkář a kantor v jednom, který učí na základní škole Havlíčkova v Litoměřicích, Roman Jelínek, promluvil v rozhovoru pro Týdeník Litoměřicko mimo jiné o tom, proč házená nemá postavení jako fotbal, hokej nebo basketbal.

Jak jste se dostal k házené?

Jsem Lovosičák a u nás v Lovosicích je to sport číslo jedna, takže pro mě to byla jasná volba. U nás v rodině s házenou začal můj brácha, já jsem se pak přidal taky.

Hrajete házenou od pěti let, zkoušel jste se někdy věnovat i jinému sportu?

Ano, hrál jsem fotbal v Lukavci. Vlastně se nás tam z házené sešlo víc kluků. Pocházím z hodně aktivní rodiny, díky tomu jsem sportoval skoro každý den.

Kromě Lovosic jste hostoval i v Ústí nad Labem, vzpomenete si ještě na toto období?

Jasně, já jsem byl tu chvíli starší dorostenec, plus jsem hrál druhou ligu mužů za Ústí. Byl to hodně náročný rok, ale já osobně na tohle období vzpomínám velice rád, hlavně kvůli partě lidí, která tam byla.

S juniory jste se účastnil ME, před devíti lety jste zažil domácí titul vicemistrů, co je pro vás víc?

Já bych to rozdělil na kolektivní úspěch a na osobní. Kolektivní úspěch je pro mě osobně druhé místo s Lovci a ME s juniory beru jako individuální, protože tam jsem se dokázal prosadit v konkurenci a že byla veliká.

Když to porovnáme s posledními roky, kdy Lovosice „jen“ bojují o play off, je to docela rozdíl…

Jsem tip člověka, který nerad prohrává a nechce hrát někde dole. Samozřejmě ambice mám nejvyšší, bohužel poslední dobou se nám moc nedaří.

Odbočme od házené, vystudoval jste tělovýchovu a sport na Univerzitě Karlově. Bylo náročné skloubit studium s vrcholovým sportem?

Samozřejmě náročné to bylo, naštěstí jsem studoval dálkově. U studia jsem pracoval a občas jsem musel jezdit do Prahy na nějaké hodiny a k tomu ještě tréninky. My, ale naštěstí trénovali jenom večer, takže se to skloubit dalo.

Nyní učíte na základní škole Havlíčkova v Litoměřicích, jaké máte předměty?

Učím tělesnou výchovu, dějepis a informatiku.

Neláká vás občas v hodinách tělocviku více prosazovat házenou?

Myslím si, že ani ne. Snažím se dělat výuku všeobecně a hlavně chci, aby to děti bavilo.

Na škole jste trenérem miniházené, baví vás tato pozice?

Určitě baví. Miniházenou na škole hodnotím kladně. Jsem rád, že na turnajích se děti snaží ze sebe vydat maximum.

Kromě tělocviku učíte dějepis a informatiku, co vás baví více a proč?

Na výběr moc nemám (smích). Nejraději učím dějepis a důvodem je to, že se u toho rozvíjím i já sám. Já o těch událostech vím, ale až teď mi dochází souvislosti, proč to tak bylo.

Jste ještě třídním učitelem deváté třídy, budete se v červnu loučit, co to pro vás znamená?

Být třídním učitelem je veliká zodpovědnost a jsem rád, že jsem své děti dovedl až do deváté třídy, i když naše počty, za ty roky, co jsme spolu, trošku prořídly.

Jak dlouho pracujete ve školství?

Nedávno to byl šestý rok.

Jste profesionální sportovec, přesto potřebujete civilní zaměstnání. Čím si vysvětlujete, že házená nemá takové postavení jako ostatní sporty, například fotbal, hokej nebo třeba basketbal?

Samozřejmě tyto sporty jsou trochu něco jiného. Nechci šťourat, ale za mě je to špatná propagace házené, myslím si, že by se dalo dělat víc. Házená by potřebovala úspěch, jako třeba měli basketbalisté na MS.

Například Václav Klimt, jenž také učil, odešel hrát házenou do Německa a tam ho tento sport živí. Neuvažujete jít také touto cestou?

Já už ne.

Proč už ne?

Nechci hrát házenou jenom pro peníze.

Zaměstnání ve školství se zdá být jako ideální pro skloubení se sportem. Máte volná odpoledne, víkendy a hlavně prázdniny…

To asi ano, ale člověk si musí uvědomit, že tyto dva zájmy, co mám, jsou dost psychicky náročné.

Co si myslíte o sportovním založení dnešní mládeže?

Je tam obrovská absence pohybu venku a další věc je, že rodiče jsou nedostatečnými vzory pro děti, samozřejmě tím nechci házet všechny do jednoho pytle.

Máte nějaké žáky, kteří hrají za mládež Lovosic?

Pár se nám jich tam povedlo dostat.

Začali jsme u sportu tak u něj i skončíme. Co letošní šance Lovců v extralize, tedy pokud se dohraje?

Náš cíl bude se dostat do play off, uděláme pro to maximum.

Roman Jelínek

• Ročník: 1991

• Post: Spojka

• Číslo dresu: 13

• Kluby: Lovosice, Ústí nad Labem (hostování)

• Sezóna 2019/2020

• Zápasy: 20

• Góly: 42

Jakub Vítek