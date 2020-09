Slavoj je pro něj druhá rodina. V tom má jednadvacetiletý basketbalista David Bělohlávek jasno. Barvy litoměřického Slavoje hájí už šestnáct let a v rozhovoru pro týdeník Litoměřicko promluvil o tom, co pro něj Slavoj znamená a nezapomněl zmínit i svého bratra Matouše, který v současné době studuje v Americe. „Můj bratr je mnohem více ambiciozním člověkem než jsem já,“ prozradil.

Davide, jak se těšíte na následující sezonu?

Na sezonu se těším určitě hodně. Věřím tomu, že to bude určitě výborná sezóna, protože máme skvělou sestavu v týmu. Vrátili se nám všichni hráči, kteří s námi už předchozích sezonách hráli a taky hráči, kteří už mysleli, že skončí a naštěstí pro nás se rozhodli ještě pokračovat.

Prozraďte, jaké jsou cíle Slavoje?

Budu mluvit za tým. Naším největším cíl je jednoznačně se dostat do play off. A tam se snažit uhrát, co nejlepší výsledek.

Šimon Ježek a Michal Šotnar jsou oba bývalí hráči Slavoje. V současné době oba válí v extralize, jeden za Válečníky z Děčína a druhý za Ústeckou Slunetu. Nemáte přání si také zahrát extraligu?

Dříve to rozhodně byl jeden z mých životních cílů. Ovšem v současné době jsem si trošku přerovnal svůj seznam toho, co bych chtěl v životě dokázat a zažít a hrát extraligu už mým snem není.

Jan Šotnar, je váš trenér a zároveň je asistentem u národního týmu do dvaceti let. Co vám osobně předává?

Honza je skvělý trenér a zároveň člověk, který umí každého namotivovat. Každý hráč pod jeho vedením hraje na sto padesát procent. Když už si hráč myslí, že to nezvládne, tak přijde Honza a přesvědčí ho o tom, že mu věří a že to určitě zvládne. A funguje to.

Jste už šestnáct let ve Slavoji. Co pro vás tenhle klub znamená?

Slavoj je moje druhá rodina. Slavoj se na mě neskutečně podepsal. Životně i mentálně mě posunul o krok dál.

Zjara vycházel v Deníku desetidílný seriál věnovaný jednotlivým oddílům Slavoje, jeden z dílů byl věnovaný i basketbalovému oddílu, byl tam rozhovor s vaším trenérem Janem Šotnarem a bývalým trenérem juniorů Martinem Markvartem, četl jste ho?

Bohužel nečetl, budu to muset napravit.

Váš bratr Matouš studuje v Americe a je to skvělý veslař. Jaký je? Jste si podobní?

Můj bratr je mnohem více ambiciozním člověkem než jsem já. Ve veslování byl vždy snaživý, svědomitý a kvůli tomu měl výsledky a to byl pro něj ten hnací motor, který ho neustále popoháněl kupředu. Věřím tomu, že až se vrátí zpátky z Ameriky do Čech, tak tu bude určitě zase trhat nějaké rekordy.

Dozvěděli jsme se, že jste se s bratrem vsadil, můžete nám to potvrdit a nebo přiblížit o co jde?

Sázku můžu potvrdit.Vsadili jsme, je to asi dva roky zpátky. Já jsem bráchu hecoval na závodech a řekl jsem mu, že ho porazím ve skifu. Snažil jsem se ho přesvědčit o tom, že na to mám a vsadili jsme se o dobrý oběd.

Pojďme se vrátit k basketbalu, který soupeř vám nejvíc vyhovuje?

Mám rád soupeře, kteří jsou nám více vyrovnaní, než ty co jsou o „level“ níž. Proti slabším týmům je těžké se na motivovat a podat stoprocentní výkon. A to není úplně správně, měli bychom být vždy stoprocentně připraveni na každého soupeře, i ten tabulkově nejslabší může překvapit.

Se kterým spoluhráčem si nejvíce rozumíte?

To je těžká otázka. Momentálně to bude asi Dominik Kynzl. Nejspíš to je proto, že spolu hrajeme od samého začátku. On je jediný hráč, který je tady se mnou už šestnáct let. Za tu dobu jsme se stihli vzájemně celkem dobře poznat.

Jaký je váš názor na rivalitu mezi Slavojem a Slovanem?

K tomu se raději nebudu vyjadřovat.

Momentálně jste zraněný, co se vám stalo?

Minulý víkend jsme byli na mini soustředění s A týmem. V sobotu po tréninku mi v koleni nepříjemně zapraskalo. Já jsem to přešel, protože jsem si myslel, že to je pouze únava. A druhý den večer se mi bolet v koleni vrátila. Raději jsem šel k lékaři a ten mě vyšetřil a řekl mi, že mám artrózu v koleni.

Jak dlouho bude trvat vaše rekonvalescence?

Měla by trvat okolo měsíce. Doufám, že nebude delší.

Jste i trenérem, koho trénujete?

Trénuji ty úplně nejmenší. To znamená přípravku.

Pomohlo basketbalu MS v Číně?

Já si myslím, že rozhodně ano. Jak jsem říkal, trénuji tady v klubu přípravku a po MS v Číně jsme zaznamenali mnohem větší zájem dětí o basketbal. A zřejmě na tom mají zásluhu naši reprezentanti, potom, co vybojovali ten obrovský úspěch. Byla to pro basketbal neskutečná reklama.

Je správně, že pro děti je vzor Tomáš Satoranský?

Jasně. Tomáš Satoranský je basketbalová mega star. Dokázal se prosadit v té nejlepší basketbalové lize na světě. A všichni malí basketbalisté teď chtějí hrát jako Tomáš Satoranský. Téměř každý z nich touží být českým basketbalistou hrající za tým Chicago Bulls v americké NBA.

Sledujete NBA?

Rozhodně. To je pro hráče basketbalu téměř povinnost (smích).

Komu fandíte?

Mým favoritem je tým Los Angeles Lakers.

A máte basketovalový basketbalový vzor?

Mám, u mě to byl vždy Lebron James. A už se to asi ani nezmění. Obdivuji ho, jak hraje na pozici křídla, má vynikající atletické schopnosti, dobrou střelbu ze všech pozic, těžko zastavitelné nájezdy do koše a solidní doskakování.

Když zjara přišla nečekaně koronavirová pandemie, tak se zavřeli bary, obchodní domy a školy. Mladí lidé najednou neměli kam chodit. Jak jste vy trávil toto období?

Já jsem ho trávil s přítelkyní. V jednu chvíli jsem si našel nový koníček, u kterého už ale vzhledem k časové vytíženosti zase nejsem, a to byl workout. Před koronavirovou pandemií jsem měl nějaké zdravotní obtíže s rameny a to se přes pandemii spravilo, možná za to může i ten neplánovaný nezvykle dlouhý odpočinek.

Takže jste zadaný?

Ano jsem zadaný, mám přítelkyni a jsem spokojený.

Co vaše plány do budoucna mimo sport, jaké jsou?

V první řadě si samozřejmě chci dodělat vysokou školu. Studuji pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem, obor angličtinu, tělocvik. A zatím jsem si svojí budoucnost dále neplánoval, asi budu chvilku vyčkávat a uvidím, kam mě život zavane.

David Bělohlávek

• Je mu 21 let, hraje basketbal na pozici pivota za BK Slavoj Litoměřice.

• Na dresu nosí číslo 42.

• Aktuálně má v koleni artrózu, týmu tak bude zhruba měsíc chybět.

• Studuje pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem, obor angličtinu, tělocvik. Je zadaný, má přítelyni.

• Má bratra Matouše, který studuje v Americe a navíc je skvělým veslařem.

• Je fanouškem Los Angeles Lakers a Lebrona Jamese.

Jakub Vítek