Lovosičtí Lovci přesně vědí, jak chtějí pracovat se svou mládeží. „Filozofie klubu je jasná. Chceme vychovávat mladé talenty, kteří dostanou šanci se porvat o pozici v extralize. Poté by měli odejít do zahraničí, na závěr kariéry by se vrátili opět k nám, kde by získané zkušenosti předali opět mladým hráčům, s jejichž výchovou by pomáhali,“ představil ideální scénář trenér lovosického áčka Roman Jelínek.