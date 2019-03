„Běží se v sobotu ve 14 hod., sraz bude u hospody ve Vchynicích,“ objasnil jeden z pořadatelů Jan Řebíček. Závodníci se mohou registrovat buď u něj na telefonním čísle 607 879 140, nebo na webu https://kralstredohori.cz/index.php/borec (sekce registrace) do středy 6. března. „Poté je to možné už pouze v den startu, a to od 13 do 13.45 hod.,“ dodal Řebíček. Výsledky závodu se započítávají do hodnocení celého seriálu.