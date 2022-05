Posádka v kvalifikaci, v níž se zprůměrovaly nejlepší časy všech tří jejích členů, bojovala o vítězství ve třídě. Bohužel agresivní jízda jednoho ze soupeřů připravila Aliyyah Koloc o skvělý čas, který by týmu pomohl k pole position. Druhé místo bylo ovšem pro nováčka v seriálu pozitivním startem při průzkumu doposud neznámého terénu.

V sobotu byla na programu první část dvanáctihodinovky, která byla netradičně rozdělena na dva dny Úvodní část měla 5:30 hodiny, v neděli se pak pokračovalo 6:30 hodinami závodění. Závod rozjela Aliyyah Koloc. Start jí sice nevyšel zcela podle představ. Ale 17letá pilotka se nevzdala a při svém stintu předvedla velkou houževnatost a velmi rychlé tempo. Adamu Lackovi předávala Mercedes-AMG na druhém místě ve třídě.

„Start v endurance je trochu jiný, než na co jsem zvyklá. Vedoucí auta měla zelenou a já ještě točila volantem v poslední zatáčce, takže jsem trochu ztratila. Ale jinak se mi jelo skvěle. Je to poprvé, co jsem závodila ve Spa a je to i premiéra v dlouhém vytrvalostním závodě. Je to úplně nová zkušenost, moc jsem si to užila. Spa-Francorchamps je okruh, na kterém touží startovat každý jezdec. A už teď vím, že to jedna z mých nejoblíbenějších tratí,“ uvedla spokojená Aliyyah Koloc.

Také evropský šampon v tahačích Adam Lacko, který si na „gétéčtyřku“ zvykl velmi rychle, předváděl skvělé tempo. „Do auta jsem po hodině a půl nastupoval s tím, že mám jet jen jeden stint. Ale tím že jsme dvakrát měli tak zvaný code 60, což znamená zpomalit na 60 km/h, tak jsem v autě zůstal dvě hodiny. Zavzpomínal jsem tak na staré časy, kdy jsem jezdil vytrvalostní závody,“ připomněl Adam Lacko.

Tým se navíc rozhodl vsadit na agresivní strategii a povolal jej velmi brzy k dalšímu tankování, čímž ušetřil čas za výměnu pneumatik a měl připravenou skvělou výchozí pozici pro finiš závodu. „Snažili jsme se využít velké kapacity naší nádrže a jeli prakticky až na doraz. Prodlužovali jsme stinty našich jezdců, co to šlo. Hlavně Adama jsme využili v maximální možné míře. V konečné fázi ta strategie vycházela na výbornou, protože jsme měli ušetřenu jednu zastávku v boxech,“ vysvětlil strategii šéfinženýr týmu Buggyra ZM-MTF Erik Janiš.

Jako poslední usedla do vozu Yasmeen Koloc. Také ona předváděla výbornou jízdu. Jenže ve chvíli, kdy do konce sobotní části závodu zbývalo necelých 108 minut, přišla pro stáj Buggyra ZM-MTF velká rána. A to doslova.

V sedmé zatáčce dostala Yasmeen smyk a roztočený Mercedes-AMG trefilo další auto. To ve vší té smůle právě přejížděno jiný vůz, takže nemělo kam uhnout. I když škody na obou speciálech byly pro účast ve 12h Spa-Francorchamps fatální, Yasmeen Koloc vyvázla z divoce vypadající havárie bez zranění.

„Na onboardu jsem viděla, že jsem příliš brzy šlápla na plyn a ztratila kontrolu nad vozem. Bohužel jsem byla na špatném místě a pilot auta třídy TCR mě trefil na předek. Jak mě ujistil šéf jeho týmu, šlo prostě o závodní incident. Snažil se vyhnout kolizi s jiným vozem a místo něj trefil mě. Takové věci se na trati stávají,“ sdělila pilotka. Sedmnáctiletá dívka havárii obrečela. „Jsem v pohodě, jen dost otřesená,“ popsala Yasmeen krátce po nepříjemném zážitku svůj aktuální zdravotní stav.

Právě v takové kritické chvíli se ukázala síla dvojčat. Jako první přišla se slovem útěchy sestra Aliyyah. „Jsi v pohodě? Jsi v pohodě? Neplač!“ utěšovala ji. Obě dívky jely spolu i do zdravotnického centra v areálu okruhu, kde Yasmeen absolvovala povinnou kontrolu. „Samozřejmě mě štve, že auto takhle dopadlo. Oceňuju, že Aliyyah byla se mnou a díky tomu se už cítím lépe,“ dodala mladá pilotka.