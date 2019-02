Dobroměřice – Ihned po sezoně se opět v Dobroměřicích sešly stovky fotbalistů, aby se utkaly v bojích o tradiční Gama Cup.

Také letos byl o turnaj obrovský zájem. Přihlásilo se 47 týmů, které byly rozděleny do osmi skupin. Do bojů o pohár zasáhlo 378 hráčů. Celkem se tedy v Dobroměřicích odehrálo 147 utkání. Vědět o sobě dali i hráči CF Radobýl Litoměřice, kteří skončili na třetím místě. Navíc si odvezli i ceny pro nejlepšího gólmana a střelce.



Ve finále na sebe narazili fotbalisté Higuitas a Vraný koně, po základní hrací době byl stav 0:0 a musely rozhodnout penalty.



Až do semifinále držel radobýlský gólman Roman Ekrt čisté konto, po zásluze tak byl odměněn cenou za nejlepšího brankáře turnaje, když inkasoval jen dvakrát. Sám se dokonce zapsal mezi úspěšné střelce, když překonal střelou přes celé hřiště brankáře týmu Mini Kent Duchcov.



„V semifinále jsme podlehli tradičnímu účastníkovi turnaje – týmu Vraný koně až po penaltovém rozstřelu, což nás doteď všechny mrzí. V utkání jsme dvakrát vedli a přesto to nestačilo. V zápase o bronz bylo brzy rozhodnuto, soupeři jsme nakonec nadělili osmičku. Třetí místo se i tak počítá a rozhodně jsme předvedenou hrou a kvalitou nezklamali. Navíc Jan Šimáček vyhrál nejlepšího střelce turnaje s 13 góly. Turnaj byl velmi dobře organizačně zvládnutý, hrálo se na pěkném travnatém hřišti, navíc rozhodčí nedopustili žádné zbytečné vyhecování, což je na těchto turnajích důležité, a tak už se těšíme na další ročník, kde rozhodně nebudeme chybět," poznamenali pro klubový web spokojení členové týmu.

Pořadí turnaje:

1. Higuitas

2. Vraný koně

3. CF Radobýl Litoměřice

4. Internazionale Teplice

Výsledky:

Skupina A: Radobýl – Kočičí bobky 6:0 (Šimáček 3, Novotný 2, Grunert), Božkov team 4:0 (Šimáček, Grunert, Novotný, Rapavý), FCH Most 2:0 (Šimáček, Rapavý), Mini Kent Duchcov 4:0 (Šimáček, Rapavý, Hanzl, Ekrt). Top 32: Radobýl – Slovaňáci 10:0 (Šimáček 4, Rapavý 3, Kocman, Novotný, Hanzl), osmifinále: CFR – Modrá Ústřice 3:0 (Šimáček, Rapavý, Grunert), čtvrtfinále: CFR – FC Katalánci SWAG 2:0 (Šimáček, Grunert), semifinále: CFR – Vraný koně 2:2, na pen. 2:3 (Rapavý, Novotný, o 3. místo: CRF – Internazionale Teplice 8:0 (Rapavý 4, Novotný 2, Kocman, Hanzl).