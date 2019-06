„Závodníci jsou rozděleni do zdravotních kategorií na intelektově znevýhodněné, kombinovaná postižení a jiná postižení,“ předeslal ředitel veslařských závodů Petr Janák.

„V cyklistice je na programu silniční závod a časovka, délka tratě se liší podle věkových kategorií od pěti do deseti kilometrů v časovce a od deseti do 35 kilometrů v závodě. Veslaře čeká, podle věku, trať od pěti set metrů do jednoho kilometru,“ dodal. Silniční závod cyklistů je na programu v úterý od 16 hodin, časovka a jízdy na veslařských trenažerech se jedou ve středu od 9.30 hod.

„Závodníci na prvních třech místech obdrží diplom a medaiel, dále pak věcnou cenu z grantu Ústeckého kraje a sponzorů,“ uzavřel Janák.