Cestou, necestou…

Obhájce prvenství v kategorii T3 Josef Macháček dojel dvanáctý, ve srovnání s prologem si tak o osm příček polepšil, celkově se posunul na jedenácté místo. „Ztratili jsme na jednom průjezdovém bodu. Bylo to opravdu náročné, hodně rozježděné, nakonec jsme to po hodině dvacet vzdali, takže nám chybí jeden waypoint. Jsem rád, že jsme nakonec dorazili za světla do bivaku. Na to, v jak hodně těžkém terénu se jelo, je auto v pohodě a funguje podle našich představ,“ potvrdil v cíli dakarský veterán.

Plný dojmů byl i navigátor Pavel Vyoral. „Mám už něco za sebou, ale něco takového jsem snad ještě nezažil. Jedeš, obrovské údolí, člověk neví, jestli jede dobře, do toho se najednou všechno začalo točit. Stopy? Nic takového neexistuje. Strašně zrádný písek…“

V prologu osmý Saleh Al Saif skvěle odstartoval, poté se ovšem dostavily blíže nespecifikované technické problémy a domácí jezdec tak zůstal na trati.

Takový je Dakar

Kategorii těžkotonážníků opět kralovaly kamióny Kamaz, Ignacio Casale bral opět umístění v elitní desítce, když dojel šestýa na stejné pozici je i v celkovém pořadí. A mohlo být ještě lépe. „Před začátkem etapy jsme si říkali, že včera nás nechali pořadatelé hezky projet, ale dnes to bude mnohem těžší. Celou dobu jsme jeli ve velmi měkkém písku, etapa bylo mimořádně těžká z hlediska navigace,“ potvrdil Chilan ve službách Buggyry po dojezdu.

„Prvních 100 kilometrů jsme neřešili žádný problém, pak jsme najeli do skal a udělali pneumatiku. Nějakých čtyřicet kilometrů jsem se snažil udržet gumu při životě, nakonec ale došel vzduch, nezbývalo, než vylézt ven. Pak jsme se vraceli k jednomu waypointu, ale jsme v cíli, auto drží. Zítra vyrážíme na maratonskou etapu,“ doplnil Ignacia palubník mechanik Tomáš Šikola.