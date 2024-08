Dvaatřicetiletý olympionik, který je spolu s Matějem Ščerbou jedním ze dvou ústeckých sportovců na sportovním vrcholu tohoto roku, uvádí jako své motto "Nikdy se nevzdávej!"

Právě jím jako by se řídili čeští šermíři, kteří předvedli úchvatnou bitvu okořeněnou postupem už ve čtvrtfinále proti Itálii. V podobném duchu se neslo semifinále s Japonci, v němž Jakub Jurka v závěrečném zápase dotáhl ztrátu čtyř zásahů, ani to ale nestačilo a Češi spadli do boje o bronz proti domácím Francouzům.

I zde ale zafungovalo Čuprovo heslo. Právě Michal Čupr nastoupil do osmého souboje, náhradník tria Martin Rubeš, Jiří Beran a Jakub Jurka se olympijskému publiku představil vůbec poprvé. Luidgimu Mideltonovi sice uštědřil čtyři zásahy, sám jich ale inkasoval šest a do posledního klání tak Češi vstupovali se ztrátou 31:35. V tu chvíli ale opět zafungovalo kouzlo fantasticky bojujícího Jakuba Jurky, který v závěrečném boji zcela deklasoval Yannicka Borela 12:6 a spolu se svými kolegy tak mohl po celkovém skóre 43:41 slavit bronzové medaile.

ÚSPĚCH I PRO ÚSTÍ

Cenný kov ze slitiny cínu a mědi poputuje i do Ústí nad Labem, odkud Michal Čupr pochází a kde studuje na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně. Dvojnásobný držitel Ceny rektora UJEP za reprezentaci univerzity má za sebou krom studijních i řadu šermířských úspěchů, v tomto sportovním odvětví je jeho almou mater TJ Slavoj Litoměřice, kde ve volném čase vyučuje elegantnímu sportu i litoměřickou mládež.

„Přípravě jsem dal hodně. Příští středu odlétáme s týmem na soustředění do Španělska, kde se budeme dál připravovat na olympiádu,“ uvedl šermíř, jehož hlavní disciplínou je kord, začátkem července při návštěvě u ústeckého radního pro sport Jiřího Horáka. Ten mu poděkoval za reprezentaci města a popřál mu hodně štěstí, nyní má tak logicky jen slova chvály.

"Parádní reklama pro ústecký sport! Michal mi před olympiádou říkal, že to nejspíš dopadne tak, že narazí na domácí Francii a bude to řežba, a to se také potvrdilo. Shodou okolností jsem s náměstkem Vlachem byl v Paříži a fandili jsme přímo v olympijské vesničce, takže o to to bylo sladší," uvedl Horák.

V SOBOTU BUDE BOJOVAT ŠČERBA

Už v sobotu dopoledne bude v ohni další ústecké želízko, v 10 hodin a 10 minut totiž začne kvalifikace tyčkařů, kterou absolvuje i odchovanec AC Ústí nad Labem Matěj Ščerba.

Pokud by se mu podařilo postoupit, finálový závod je na programu o dva dny později v 19 hodin.