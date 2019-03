„Byl to krásný zápas,“ řekl lovosický trenér Jan Landa.

Derniéra základní části měla hektickou zápletku! Lovosičtí házenkáři prohrávali v 55. minutě 25:30, ale brankou snajpra Jiřího Motla, jenž obstaral osm gólů, z nahazovačky v poslední vteřině zápasu získali z utkání bod. Do play off se dostali na úkor Zubří, které prohrálo v Hranicích 22:24 (12:8).

„Jsem plný emocí a to, co jsem tvrdil v podstatě celou sezónu, že musíme vyhrát dva zápasy po sobě, abychom postoupili do play off, to jsme nesplnili, a proto si tam být ani nezasloužíme. Z mého pohledu je to velmi jednoduché,“ uvedl pro web chf.cz zklamaný kouč Valachů Dušan Poloz, jehož týmu unikla vyřazovací část jen o bod a horší vzájemné zápasy.

Lovci prokázali velkou vůli a odhodlání. „První půli jsme si pokazili sami, protože jsme nedávali stoprocentní šance. Tím jsme Karviné umožnili rychlé brejky a získat náskok. Do druhé půle jsme nastoupili s tím, že se chceme vyvarovat našim ztrátám a nedáváním gólů. Karviné se podařilo odskočit na rozdíl čtyř pěti branek. A závěr? Můj názor je, že my jsme nesložili zbraně a zkušený tým jako je Karviná by si tohle měl pohlídat,“ uvedl lovosický lídr Jiří Motl.

Hosté se zlobili na sudí, ze severu Čech odvezli jen bod.

Celé kolo a základní část uzavře až dnešní zápas mezi Plzní a Novým Veselím (20.05), které definitivně rozhodne o tom, který tým půjde do play off z prvního a který z druhého místa. Po remíze, kterou hráli hráči Karviné v Lovosicích, totiž může Plzeň mistra přeskočit.

Extraliga, 22. kolo:

Lovosice – Karviná 31:31 (14:15). Nejvíce branek: Motl 8/2, Klimt 7, Klimt 4 – Užek J. 7, Monczka 7/4, Zbránek 6. Sedmimetrové hody: 3/2 – 4/4. Vyloučení: 2:6. Rozhodčí: Králíček, Letev. Diváků: 763.