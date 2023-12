/FOTO, VIDEO/ Buggyra v nesnázích. Ambiciózní roudnická stáj musí na poslední chvíli měnit jezdecké složení! Zraněného Martina Šoltyse těsně před startem slavné Rally Dakar nahrazuje Nizozemec Pascal de Baar.

Aliyyah Koloc má za sebou poslední test před Dakarem | Video: www.youtube.com

„Přijít o debut Tatry Buggyra EVO3 těsně před startem se nedá ani popsat. Moc mě to mrzí, že jsem týmu takto zkomplikoval situaci. Je to smůla, ale to ke sportu patří. Teď se musím věnovat léčbě zranění, celému týmu budu držet palce aspoň z domova,“ sdělil Martin Šoltys.

Jen pár dní před startem Rally Dakar musel tým Tatra Buggyra ZM Racing udělat zásadní změnu ve složení posádky nového kamionu Tatra Buggyra EVO3. Martin Šoltys se bohužel zranil ve finální části přípravy.

Aliyyah Koloc bude na Dakaru pouze jednou z mála žen. Očekává extra těžké duny

„Musíme potvrdit, že Martin Šoltys kvůli rekonvalescenci po zranění přijde o start na Dakaru 2024. Podařilo se nám však zajistit adekvátní náhradu, abychom mohli pokračovat v testovacím programu s kapotovaným speciálem. Pascal de Baar je velmi zkušeným závodníkem a věřím, že spolupráce na projektu EVO3 bude fungovat,“ uvedl Martin Koloc, šéf týmu Buggyra.

Buggyra na Rally Dakar 2024: Automobily:

#239 Aliyyah Koloc - Sébastien Delaunay, RedLined Revo T1+ Kamiony:

#604 Jaroslav Valtr - René Kilián - David Kilián, Tatra Phoenix #605 Pascal de Baar - Gijsbert Verschoor - Tomáš Šikola, Tatra Buggyra Evo3 #626 Daniel Stiblík - Lukáš Kvasnica - Jiří Tomec, Tatra Phoenix

Pascal de Baar měl v lednu původně za volantem MANu plnit roli rychlé asistence v barvách týmu Boucou Assistance. Příležitost řídit Tatru uvítal s radostí. „Vážím si toho, že šéf Buggyry Martin Koloc oslovil právě mě. Tatra má na Dakaru už desítky let skvělé jméno a je to čest pilotovat tak výjimečný vůz, jakým nová Tatra Buggyra EVO3. I když se s ním seznámím až těsně před startem soutěže, věřím, že budu týmu přínosem,“ uvedl nizozemský jezdec, jehož navigátorem bude krajan Gijsbert Verschoor. Mechanikem zůstává Tomáš Šikola.

Další želízko v ohni? Aliyyah Koloc. Teprve 19letá závodnice pojede v elitní třídě automobilů T1+ s vozem RedLined Revo T1+. Navigovat ji bude Francouz Sébastien Delaunay. Po nedávných testech v Abu Dhabi je připravena na souboj s automobilovou elitou.

„Soutěže, které jsem s tímto vozem před Dakarem absolvovala, mi rozhodně pomohly se jako závodnici zlepšit, stejně jako závěrečné testy. Teď už se těším na start rally, kde chci ukázat všechno, co ve mně je,“ řekla Aliyyah Koloc.

Buggyra opět nasadí tři závodní kamiony. Vedle už zmíněné novinky EVO3, nebude na startu Rally Dakar chybět ani zkušený Jaroslav Valtr. Ten bude v Tatře Phoenix obhajovat výborné páté místo.

„Nadcházející soutěž bude náročná. Trasa slibuje pravděpodobně nejtěžší Dakar v Saúdské Arábii. Jako jezdec se na to samozřejmě těším, i když vím, že to bude dřina,“ uvedl 54letý jezdec.

Svoji dakarskou premiéru si v lednu odbude Daniel Stiblík. Nováček usedne za volant druhého Phoenixu v barvách Tatra Buggyra ZM Racing. „Na svůj debut se velmi těším. Splní se mi tak můj dětský sen. Bude skvělé být součástí tohoto legendárního závodu a navíc jako člen týmu Buggyra,“ řekl.

Rally Dakar se jede od 5. do 19. ledna 2024 v Saúdské Arábii. Startuje se ve městě Al-UIa, projíždí zemí směrem do legendární oblasti Empty Quarter a končí v Yanbu na břehu Rudého moře.