Roudnice n. L. – Roudnický tým Buggyra Racing odjížděl na Rallye Dakar s cílem prosadit se do elitní trojice v kategorii kamionů. To se mu ale nepodařilo.

Aleš Loprais (vlevo) a Jiří Stross na tiskové konferenci v Praze dodatečně oslavili narozeniny, které oba shodně slavili provizorně 10. ledna v Saltě. | Foto: Buggyra

Oba speciály Tatra měly technické problémy a nejlepší Aleš Loprais nakonec skončil sedmý. Malým kladem podle manažera Jana Kalivody byl fakt, že oproti loňsku se lehce zlepšili. Před rokem byl totiž Jaroslav Valtr osmý.



„Kdybychom neměli nejvyšší ambice, tak bychom na Dakaru vůbec nebyli. Je to ale soutěž, na kterou se nedá trénovat. Je extrémní. Trénink na Dakar je samotný Dakar," uvedl Kalivoda na tiskové konferenci v Praze.



Zároveň poukázal na fakt, že řada favoritů a týmů s vysokými ambicemi dopadla ještě hůř a ani nedojela do cíle.

„My jsme se oproti loňsku o malinko zlepšili a je to teprve naše čtvrtá účast na Dakaru, což nás vnitřně trošičku uklidňuje. Ambice ale samozřejmě byly vyšší," přiznal Kalivoda.



Pro Buggyru začal Dakar výborně; Martin Kolomý vyhrál první etapu a držel se v popředí. Následně měl Loprais opakující se problémy se servo pumpami a technické potíže poté vyřadily ze hry o přední pozice i Kolomého. Nakonec skončil patnáctý.



„Je to obrovské zklamání. Rok se připravujeme na Dakar a pak řešíme problémy s pumpami," kroutil hlavou šéfkonstruktér David Vršecký, roudnický rodák a dvojnásobný evropský šampion v okruhových závodech tahačů. Lopraisovy trable skončily až poté, co tým nechal do Bolívie přivést loňský model pump. „Těší nás, že auta jsou rychlá, když fungují. O to více nás ale mrzí ty problémy. Navíc když kluci začali stahovat ztráty a auta fungovala, tak se začala trať zkracovat," poukázal Vršecký na problémy organizátorů.



Dost znepokojeni však byli zástupci Buggyry z rušení etap a zkracování měřených úseků. „Počasí s letošním Dakarem hodně zamávalo. Na jednu stranu se s tím nedá nic dělat, protože to bylo pro všechny stejné. Nejen my si ale myslíme, že to není náhoda. Když se jede v Bolívii, kde podstatnou část roku prší, tak to není jen tak. Podle nás to není správná cesta," podotkl Kalivoda.



Roudnický tým teď chce vyčkat na další kroky pořadatelů a situaci plánuje řešit i s dalšími týmy. Přesunout se do Afriky, kde se jede ve stejném termínu Africa Eco Race, se mu ale moc nechce. „Tam není žádná konkurence. Kdyby tam šel i Kamaz a Iveco, tak bychom to zvážili. Pro nás je však důležitá i mediální otázka a Dakar je velká značka," dodal Kalivoda. Věří, že v příštím roce trať jihoamerické rallye povede i přes Peru a Chile, což by garantovalo zajímavější závod.