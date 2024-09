„Podle aktuální předpovědi to vypadá, že voda naše sportoviště neohrozí. Všechny nás vylekal fakt, že mělo Labe jít až na osm metrů. V tom případě by dolní sportoviště byla pod vodou. Jedinou nepříjemností je kanalizace, vše je propojené. Jinak by nám snad nemělo nic hrozit,“ potvrdil Deníku Milan Berka, vedoucí sportovišť v Lovosicích.

„U nás dobré, je to ale jen tak, tak,“ oddechl si Roman Podrazil, člen výkonného výboru fotbalového klubu v Lovosicích. V konečném zúčtování rozhodovaly centimetry. „Je to tak, voda je tak 30, 40 metrů od atletického stadionu. Na všechno jsme se předem připravili. O víkendu se stěhovalo a vynášelo všechno, co šlo. Pomocnou ruku podaly technické služby. Všechno se odneslo do vyšších pater,“ dodal.

Berka moc dobře ví, že kdyby šla voda dál, byly by z toho velké nepříjemností. Na druhou stranu poukazuje na Moravu, kde povodeň ukázala doslova ničivou sílu. „Pořád by nám tady šlo jenom o věci, nešlo by tady o život. Hromada lidí v republice je na tom hůř. Samozřejmě jsme rádi, že nám to nenaruší sportoviště. Je potřeba poděkovat povodí Labe a Vltavy, odvedli velký kus práce,“ zdůraznil.

Dobře to také dopadlo se sportovní halou Chemik, kde mají zázemí extraligoví házenkáři Lovosic. Tady se obávali řeky Modly, přítoku Labe. „Hladina je o metr méně, než se předpokládalo, hale je v pořádku. Pokud mám dobré informace, tak byla pod vodou spodní část areálu,“ řekla Lucie Kantůrková, která má v klubu na starosti PR a média.

„Modla a Labe jsou spojené nádoby. Labe se do ní tlačí a hladina se zvedla. Naštěstí u nás nebyly deště tak velké, takže to do haly nešlo,“ upřesnil Berka.

Řeka Labe v Lovosicích v neděli dopoledne v blízkosti fotbalového, atletického a zimního stadionu. | Video: DENÍK/Jaroslav Zeman

Dá se vůbec podobným potížím a obavám do budoucna zabránit? „Podle mě to nemá řešení. Nejsem hydrolog, ale vím, jaké je tady podloží. Jsou tady původní koryty Modly, spodní vody to pak zvedají. Oproti roku 2002 tady vyrostla zábrana proti povodni okolo Lovochemie. Změní se průtok, voda si cestu najde. Nedokážu si představit, že by se tady postavila okolo řeky zeď. Přece nemůžou být Lovosice zapáskované,“ zakroutil hlavou.

„Už jsme to tady několikrát zažili. Byly to majetkové škody, bylo to smutné a byla z toho hromada práce. Ale když nejde o život tak jde vlastně o h….. Dalo by se to zvládnout,“ dodal.

Špatná situace je v jiném sportovním klubu v okrese. Pod vodou jsou totiž roudnická fotbalová hřiště v areálu Pod lipou. Středa je v areálu SK Roudnice nad Labem Pod lipou zatím nejhorší. Labe už zaplavilo kompletně celé A hřiště, voda se dostala také na část hřiště B a C, což překvapilo hlavně u "C", které v minulosti „přišlo na řadu“ vždy jako poslední. Do kabin a zázemí se naštěstí ještě voda nedostala, v pořádku by měla být i umělka.