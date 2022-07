Povedená generálka před Mostem, Buggyra byla na Nürburgringu na stupních vítězů

To se ambiciózní roudnické stáji hodně povedlo! Německý Nürburgring nabídl o víkendu velkou truckovou show a parta Buggyra ZM Racing v ní patřila mezi hlavní protagonisty. Poslední závody evropského šampionátu tahačů na okruzích před prázdninovou pauzou přinesly Adamu Lackovi stříbrný vavřín a Téo Calvetovi návrat do čela Promoter’s Cupu. Před pokračováním seriálu v Mostu to jsou samé dobré zprávy. Na severu Čech se motoristická akce roku uskuteční už první zářijový víkend.

V celkovém pořadí ME se po klání v Německu drží pilot roudnické stáje Buggyra Adam Lacko (vlevo) se 122 body na čtvrté pozici. Další podnik evropského šampionátu se po volném srpnu uskuteční první víkend v září v Moste. Foto: Buggyra media | Foto: Deník/VLP Externista