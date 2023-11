/FOTO, VIDEO/ Je rozhodnuto. Roudnický tým Buggyra ZM Racing nasadí do nadcházející Rallye Dakar tři kamiony včetně revoluční Tatry Phoenix evo 3 a osobní vůz nejvyšší kategorie "Ultimate".

Buggyra na soutěži Dubai International Baja | Video: www.youtube.com

Novou evoluci tatry bude řídit Martin Šoltys, další dva kamiony Jaroslav Valtr starší a Daniel Stiblík. Mezi osobními vozy se představí dcera šéfa týmu Aliyyah Kolocová. Kompletní složení i nový speciál představili zástupci Buggyry ve svém centru v Roudnici nad Labem.

"Čeká nás premiérový start v kategorii T1 nebo Ultimate, jak se také označuje, s Aliyyah Kolocovou s novým autem. Představujeme také nový vůz Tatra evo 3, což je auto postavené pro Martina Šoltyse a jeho posádku," řekl šéf komunikace Buggyry Jan Kalivoda.

Nový kamion tým postavil na poslední chvíli, neboť čekal - nakonec zbytečně - na technické podmínky Mezinárodní automobilové federace pro světový šampionát v dálkových soutěžích. "Chtěli jsme se šampionátu účastnit, tak jsme ho chtěli stavět podle homologace FIA. Nakonec ale nebude pro kamiony vůbec vypsaný," uvedl pro agenturu ČTK Kalivoda s tím, že nový kamion nakonec vznikl prakticky za dva měsíce. "Chystali jsme se na to rok, ale zkompletizovali jsme vše až teď. Mechanici jeli na třísměnný provoz a jsme rádi, že auto tady vůbec je," přiznal.

Šoltys doposud s Tatrou jezdil pouze dva dny, samotný Dakar tak bude ostrým testem. "Ač je to možná neskutečné, tak jsme na testech neměli žádný problém. Řešili jsme jen detaily, že nám přestalo svítit jedno světlo. Vše funguje perfektně, takže nemám obavy," řekl Šoltys. V klidu je i proto, že většinu důležitých technických součástek měl na svém kamionu už i v minulém ročníku rallye.

Tým pro vývoj kamionu využil umělou inteligenci i software pro virtuální realitu. Velkou změnou je kabina, která má takzvaný čumák. "Už jsem si to jednou vyzkoušel a vím, jaký je rozdíl mezi kapotovým a trambusovým autem. Pro posádku je tohle daleko pohodlnější a jízda je příjemnější. A zároveň bezpečnější, protože před sebou vidíte čumák a lépe se s tím jezdí," popsal Šoltys.

S ohledem na nový vůz nemá tým pro Šoltyse stanovený cíl v podobě výsledku. "Jedeme nasbírat co nejvíce zkušeností a dojet do cíle. Na druhou stranu se tam ale nejedeme svézt. Bylo by ale bláhové říkat, že chce dělat výsledek, když za sebou nemáme testování," podotkl Kalivoda. "Já si jedu rallye užít a chci se ve zdraví vrátit. Už jsem nějaký úraz měl, takže vím, jak to bolí. Budeme rádi za každé dobré etapové umístění. Je to tříletý projekt, takže doufám, že auto vypilujeme tak, aby bylo perfektní," řekl Šoltys.

Oproti minulému ročníku Buggyra do Dakaru nenasadí žádnou buggynu. "Vývoj buggyn pořád pokračuje, ale rozhodli jsme se, že směr nebude Dakar, ale dálkové soutěže na Blízkém východě. Konkurence na Dakaru je obrovská a kdybychom chtěli být konkurenceschopní, museli bychom se na vše zaměřovat více. Vedení týmu rozhodlo, že výzvou bude kategorie T1. Už jsme navíc zjistili, že není dobré rozjíždět několik projektů souběžně," dodal Kalivoda.