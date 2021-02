V hokejovém Chomutově se po klinické smrti chystali na „nový život“. Restart Pirátů po pádu do krajského přeboru však zhatila pandemie koronaviru, která zrušila sezonu. Teď Krušnohorcům svitla naděje na kýžený postup. Kdysi extraligový klub poslal na Český svaz žádost o zařazení do druhé ligy.

„Na postup jsme byli připravení, ale neodehrálo se potřebné množství utkání a tudíž nemůže být určený vítěz. Z důvodu nedohrání soutěže jsme podali na svaz žádost, jestli by nás zařadili do druhé ligy,“ řekl Daniel Badinka, který se po letním krachu klubu stal novým šéfem zapsaného spolku.

„Český svaz ledního hokeje obdržel dne 27. ledna žádost klubu Piráti Chomutov o zařazení do druhé ligy pro sezonu 2021/2022,“ potvrdil pro hokej.cz manažer sportovního oddělení ČSLH Antonín Vansa. „Výkonný výbor ČSLH se touto žádostí minulý týden na svém jednání zabýval, přičemž před rozhodnutím si vyžádal stanovisko ostatních druholigových klubů,“ doplnil.

A co na to říkají manažeři a majitelé druholigových klubů na severu Čech? Podle jejich reakcí vypadá snaha Pirátů na postup od zelené stolu nadějně. „Jsme pro postup Chomutova. Není to sice sportovní cestou, na druhou stranu je smutné, aby s takovým zázemím hráli přebor. Navíc letos by na 99,9 procent postoupili. Není to standardní, ale teď nežijeme standardní život,“ sdělil Deníku generální manažer jabloneckých Vlků David Bartel. „Loni, kdy se soutěž také nedohrála, dostali možnost postupu všichni vítězové základní skupin krajského přebor,“ poznamenal.

„Určitě by zařazení Chomutova do druhé ligy bylo zpestřením soutěže. V týmu jsou zajímavá jména a tak si myslím, že příjemné by to bylo i pro fanoušky,“ doplnil svůj pohled Vladimír Kubík, jednatel Mosteckých lvů.

Chomutov v druhé lize by uvítali i v Děčíně. „Jednoznačně souhlasím, byť to není sportovní cestou. Chomutov výborně pracuje s mládeží, má skvělé zázemí, stadion, kádr. Byl by to soupeř, který je pro nás relativně blízko. Bylo by to i derby, které by třeba táhlo diváky a bylo by to pro ně zajímavé,“ uvažuje manažer Děčína Jan Havlíček, který je navíc předsedou Ústeckého kraje. „Jako předseda budu kopat za každý klub z našeho regionu. Navíc jsem to doporučil všem kolegům z druhé ligy.“

Manažer Bíliny Miroslav Kanis je naopak zdrženlivý. „Já bych se k tomu nerad vyjadřoval. Máme se rozhodnout do pátku. Nechtěl bych tím, co povím, ovlivňovat ostatní, nebo nějak rozpoutávat něco, co by celé věci uškodilo,“ řekl Kanis.

Pokud by svaz Chomutov do druhé ligy přece jen nepustil, spustilo by vedení záložní plán – odkup licence. „Jestliže by byla k mání licence na druhou ligy a byla by v našich finančních možnostech, tak bychom ji pořídili. Jsme schopni okamžitě postavit druholigový tým, kádr na to máme,“ oznámil Badinka, podle kterého je klub finančně stabilizovaný. „Splácíme dohodnuté splátky, výplaty chodí, proplácíme faktury,“ uklidnil Badinka.

Jste pro zařazení

Chomutova do 2. ligy?



David Bartel (generální manažer Jablonce): ANO

Vladimír Kubík (jednatel Mosteckých lvů): ANO

Jan Havlíček (manažer Děčína): ANO

Miroslav Kanis (manažer Bíliny): BEZ KOMENTÁŘE