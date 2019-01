Náchod/Litoměřice - Monte Carlo, Nürburgring nebo Indianopolis, slavné okruhy, které jsou pojmem pro každého opravdového fandu formule 1. Legendární tratě mají ale i minikáristé.

Panorama v Mariánských Lázních, kde se dlouhá léta jezdilo O pohár Světa motorů. Mariánské údolí u Olomouce, kde se v roce 1968 jelo první mistrovství tehdejšího Československa. Nebo kopec Babí v Náchodě, jehož historie sahá až do 70. let a kde se před 23 lety začala psát historie minikárových šestidenních.

To jsou jen některé kolébky minikárového sportu. A právě do Náchoda se o víkendu sjeli minikáristé, aby zde dva dny bojovali o body do Českého poháru.

I přes šrámy, které již trať na povrchu má, se jedná o jednu z nejkrásnějších, přirozeně členitých tratí, kam se minikáristé vždy rádi vracejí.

Náchodské závody nezůstaly ani tentokrát nic dlužny své pověsti, že zde téměř pokaždé prší, a tak se jezdci museli vyrovnat s velmi kluzkým povrchem. Lehká noha na brzdovém pedálu a plynulé pohyby volantem byly tím pravým receptem, přes který vedla cesta na stupně vítězů.

Litoměřický Luděk Pospíchal si v sobotním závodě vybojoval body za čtvrté místo, ale chuť si řádně spravil v neděli, kdy kategorii M5 vyhrál.

K dalšímu závodu se minikáristé sjedou do Litoměřic na kopec Radobýl.

Sobota: kategorie M1: 1. Bodinek, 2. Preč (oba Hlubočky), 3. Nevosad (Ml. Boleslav), ktg. M2: 1. Šimůnek (Ml. Boleslav), 2. Bína (Jablonec n. N.), 3. Kubín (Ml. Boleslav), ktg. M3: 1. Charvát (Velešín), 2. Bohačík (Hlubočky), 3. Tejkl (Ml. Boleslav), ktg. M3D: 1. Bohačíková (Hlubočky), 2. Hippíková (Praha), 3. Švachová (Rožnov p. R.), ktg. M4: 1. Förster, 2. Dufek (oba Jablonec n. N.), 3. Mohelská (Ml. Boleslav), ktg. M5: 1. Cepák (Č. Krumlov), 2. Charvát (Velešín), 3. Tkadlec (Vsetín).

Neděle: M1: 1. Bodinek, 2. Preč (oba Hlubočky), 3. Nevosad (Ml. Boleslav), M2: 1. L. Burián, 2. M. Burián, 3. Šimůnek (všichni Ml. Boleslav), M3: 1. Bohačík (Hlubočky), 2. Charvát (Velešín), 3. Tejkl (Ml. Boleslav), M3D: 1. Bohačíková (Hlubočky), 2. Hippíková (Praha), 3. Švachová (Rožnov p. R.), M4: 1. Förster (Jablonec n. N.), 2. Švach (Rožnov p. R.), 3. Nevosad (Ml. Boleslav), M5: 1. Pospíchal (Litoměřice), 2. Charvát (Velešín), 3. Fiedler (Náchod).

Karel Majer