Čtvrtfinále začnou Lovosice příští víkend doma proti Frýdku-Místku. Základní část ovládla Karviná, která vstoupí do čtvrtfinále vstoupí derby se Zubřím. Plzeň bude usilovat o postup o semifinále proti Kopřivnici a Dukla nastoupí proti Jičínu.

Domácí trenéři Jelínek s Landou dali prostor hráčům širšího kádru a nechali více odpočinout klíčové opory. Severočeši ale i přes dobrý start nedovedli zápas do vítězného konce. Domácí v úvodu vedli 12:6, ale druhý poločas patřil hostům, kteří zápas otočili. Kopřivnice tak díky dvěma bodům poskočila na sedmé místo.

„Celkem dobře jsme do zápasu vstoupili. Připravovali jsme se na to, že soupeř má pořád o co hrát. Chtěli jsme si jít pro vítězství, ale bohužel se nám to nepodařilo v hlavách hráčů mentálně nastavit tak, jak jsme chtěli. Šli jsme do hry lehkovážně, bez důrazu a dopadlo to tak, jak to dopadlo. Předvedli jsme bezzubý, chvilkami odevzdaný výkon. Pro nás ale porážka nic nemění a my se budeme soustředit na play-off,“ řekl pro klubový web jeden z lovosických koučů Roman Jelínek.

„Zápas měl atmosféru přátelského utkání, domácím již o nic nešlo. I my jsme měli v plánu dát prostor širokému kádru, ale tento tah nám v prvním poločase úplně nevyšel. Vrátili jsme do hry hráče ze základu a podařilo se nám utkání otočit a zvítězit. Za to jsme samozřejmě šťastní a budeme se soustředit na play-off. V něm nás čeká Plzeň, kterou jsme si z možných soupeřů přáli asi nejméně s ohledem na zkušený a vyrovnaný kádr,“ doplnil Lubomír Veřmiřovský, trenér Kopřivnice.