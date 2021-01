Po Závodu míru musí CK Slavoj Terezín odložit další tradiční akci, Silvestrovský cyklokros. Ten tak po 59 letech zažije první nucenou pauzu.

Tradiční silvestrovský cyklokros | Foto: Deník / Karel Pech

"Samozřejmě je to velká škoda, 59 let bez přerušení je skvělá vizitka," mrzelo předsedu oddílu Svatopluka Henkeho. "S předsedou krosové komise panem Balogem jsme zkoušeli najít nějaké řešení, protože i lidé nám volali, že se na závod těší, ale v současném režimu by to byl risk jako hrom," doplnil muž, jenž se sám závodu účastnil 54 let bez přestávky.