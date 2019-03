Start je v sobotu ve 14.00, hlásit se můžete buď přes web na https://kralstredohori.cz/index.php/milesovka (sekce registrace) do sobotních devíti hodin, poté je to možné pouze na startu závodu od 12.30 do 13.15 (parkoviště pod Milešovku v obci Milešov). Více informací u pořadatele závodu pana Panocha (723 365 539) či pana Vondry (776 111 778).