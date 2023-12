Letošní ročník seriálu Král Středohoří je minulostí. V hospůdce Na Hřišti v Brozanech nad Ohří se uskutečnilo závěrečné vyhlášení, kde se předávali ceny těm nejlepším.

Celkovými vítězi se stali Michal Ptáček (332 bodů - Sport Team Brozany) a Tereza Černecká Hnízdilová (96 bodů - Sport & Races - Happy Loop). Oba vítězové dostali několik zajímavých otázek.

Kdy jste poprvé zaregistrovali seriál KRÁL STŘEDOHOŘÍ a kdy jste se premiérově aktivně zúčastnili? Jakým sportům jste se dříve věnovali?

MP: Bylo to v roce 2005, kdy jsem se také poprvé účastnil Hostěnického triatlonu. Závod tehdy ani z daleka nedosahoval dnešních kvalit, ale pozávodní veselí to v mnohém vynahradilo. Kdyby závodníci a podporovatelé po vyhlášení hned neodjeli a ještě by chvilku poseděli, bylo by to fajn. Jako dítě jsem sedm let závodně plaval za KL sport Teplice a pak jsem ještě rok a půl zkoušel silniční kolo.

TČH: O Králi vím velmi dlouho, od mého kamaráda Luboše Čapka, často nám o závodech vyprávěl a zval nás. Znala jsem vlastně víc pravidelných závodníků, takže jsem věděla že je to dobrá banda. Běh Opárenským údolím v roce 2019 byl můj první běžecký závod vůbec. Téměř celého Krále jsem zkusila až letos, je to opravdu hodně závodů, takže se to nedá moc dobře kombinovat. Od dětství jsem jezdila na kole, závody hlavně MTB, ale v rámci přípravy jsem se dostala i na silnici. Vždy jsem sportovala hlavně pro radost, bez větších ambicí. Po narození mých dvou dcer jsem v roce 2018 začala s během, protože nezabíral tolik času jako cyklistika. Jsem soutěživá tak závody přišly poměrně brzy. Po narození syna, jsem se ale částečně ke kolu vrátila.

V jakých disciplínách KS si věříte nejvíc, a naopak?

MP: Nejsilnější disciplínou je asi horské kolo, nejméně si věřím u triatlonů, což je celkem smutné kvůli mé plavecké historii.

TČH: Silná jsem se letos cítila hlavně v rovinatých bězích. Mám ráda triatlon, ale bohužel neumím plavat. Bála jsem se závodů do vrchu, jak běžeckých tak silnice, která nakonec nebyla špatná, takže jsem odtrpěla hlavně výběh na Milešovku. Lovoš jsem bohužel nemohla jít, léčila jsem zlomený kotník.

Kdy jste začali věřit v celkové prvenství?

MP: Nerad předbíhám, ale po Opárenských okruzích jsem si říkal, že by to mohlo klapnout.

TČH: V prvenství jsem začala věřit až po Miřejovicích, kde mi to parádně sedlo. Moje ambice na začátku byla celková bedna. Na vítězství jsem dlouho nepomýšlela.

Který konkurent byl nejnebezpečnější?

MP: V seriálu je spousta borců a borkyň, ať už jde o ostřílené mazáky nebo o dravé mládežníky. Na začátku byl pro mne největší konkurent Jiří Kala, který v půlce seriálu pár závodů vynechal. Poté to byl Petr Cmunt, který v závěru preferoval závody v zahraničí. Další velmi silní konkurenti byli například Jan Schovanec nebo Tomáš Netík.

TČH: Nejvíc jsme si to dávaly s Petrou Hendrychovou, což bylo super. Mít vyrovnaného soupeře je pro závodníka ta nejlepší motivace. Hodně mě toho naučila. Už jsem nebyla zvyklá si na kole takhle dávat. Ze začátku jsem věřila, že zamíchá karty i Lenka Nekvasilová, ale nakonec to zbylo na nás. K holkám jsem vždy vzhlížela, takže to pro mě byla čest.

Jaký je nejoblíbenější závod z KS a naopak, který vám nesedí?

MP: Nejvíc mi sedí Přestavlcký vlk, nejméně se mi daří na domácí půdě v Hostěnickém triatlonu, což bych rád zlomil.

TČH: Srdcový závod je pro mě Kolmo kolem komína. Ta trať mi sedí a moc mě baví. Také se ráda vracím na Hostěnický triatlon. Nesedla mi Velká cena Holcim, což mě mrzelo, protože při projížďce trati to bylo fajn a byla velmi dobře připravena, ale jak hlavně běhám, tak nemám na kole tah. Nebyl závod, který by se mi nelíbil. Všechny, na které jsem se dostala, měly výbornou organizaci i atmosféru.

Startujete i v jiných závodech či seriálech?

MP: Moc ne, kvůli Králi není ani mnoho prostoru. Letos jsem si poprvé zkusil maraton a pak jsme s partou kamarádů šli štafetový běh Labe run (Špindlerův Mlýn – Děčín). Pokud je čas a dobrá parta, tak se nebráním ničemu.

TČH: Koncept seriálu jsem si poprvé osahala ještě jako cyklistka v Poháru Peruna. Dnes ale závodím kromě Krále jen v Milada Tour. Letos jsem běžela ještě Ještěd Sky race mistrovskou trať, což byl hodně intenzivní zážitek. Ústecký půlmaraton je pro mě už každoroční tradice. Taky jsem měla premiéru v ultra padesátkách, na jaře na Liboucheckém ultramaratonu a na podzim na Mikulovském. Ten pro mě bohužel skončil zlomeným kotníkem, ale dokončila jsem a teď už se po rehabilitaci opět znovu rozbíhám.

Přehled výsledků:

MUŽI celkově

1. Ptáček Michal Sport team Brozany

2. Cmunt Petr ELEVEN HEAD CYKLOLIVE

3. Schovanec Jan Roudnice

MUŽI DO 18 LET

1. Rosa Petr CK Slavoj Terezín

2. Netík Tomáš CK Slavoj Terezín

3. Richter Igor Cvikov

MUŽI 19-29 LET

1. Cmunt Petr ELEVEN HEAD CYKLOLIVE

2. Schovanec Jan Roudnice

3. Klug Pavel Chotěšov

MUŽI 30-39 LET

1. Ptáček Michal Sport team Brozany

2. Svoboda Ondřej Račiněves

3. Kala Jiří CK Příbram Fany Gastro

MUŽI 40-49 LET

1. Čuchal Petr MMB Třebenice

2. Rosypal Ladislav MMB Třebenice

3. Bureš Jan CK Slavoj Terezín

MUŽI 50-59 LET

1. Čarný Josef MMB Třebenice

2. Trux Miloš Bike Point Roudnice

3. Prokeš Dušan Chomutov

MUŽI NAD 60 LET

1. Dlouhý Vladimír Dlouháni Roudnice

2. Vopat Milan Milan z hor

3. Pavlíček Zdeněk TRI club Česká lípa

ŽENY CELKOVĚ

1. Černecká Hnízdilová Tereza Sport&Races-Happy Loop

2. Hendrychová Petra Litoměřice

3. Nekvasilová Lenka MMB Třebenice

ŽENY DO 18 LET

1. Šedivá Evelína ELIMON BICYKL TEAM ÚSTÍ NAD LABEM

2. Bláhová Hedvika BTT Libochovice

3. Švagrovská Sofie CK Slavoj Terezín

ŽENY DO 35 LET

1. Svobodová Lucie Račiněves

2. Trnková Natálie Roudnice

3. Maříková Barbora Ústecké centrum cyklistiky

ŽENY NAD 35 LET

1. Černecká Hnízdilová Tereza Sport&Races-Happy Loop

2. Hendrychová Petra Litoměřice

3. Nekvasilová Lenka MMB Třebenice

Nejlepší triatlonisté: Netík Tomáš, Černecká Hnízdilová Tereza

Nejlepší běžci: Kala Jiří, Mrázková Linda

Nejlepší cyklisté: Ptáček Michal, Maříková Barbora