Netrh startoval ve třech závodech a všechny ovládl. „Nejkvalitnější výkon předvedl na 200 metrů prsa, kde nový osobní rekord 2:15,42 znamenal 807 FINA bodů a 5. nejlepší výkon závodů,“ poznamenal s úsměvem na tváři trenér Plaveckého klubu Litoměřice Štěpán Šetek.

Další vítezství si Netrh připsal na 50 prsa za čas 28,90 a 100 prsa za 1:02,71. „Výrazně se tak přiblížil limitům pro účast na květnové mistrovsví Evropy v Budapešti. Na 100 metrové trati mu schází 0,7 vteřin, na dvojnásobné trati 1,4 což je reálné,“ poznamenal odhodlaně Šetek a pokračoval. „Velký dík patří trenérům, kteří se teď o Vojtu starají a Slovenské plavecké federaci, že dokázala v této složité době závody uspořádat,“ dodal.

Ostatní litoměřičtí plavci už takové štěstí nemají. Sporadicky se do vody dostane další litoměřická reprezentantka Adéla Chalupová a to pouze na zahraničních soustředění. Ostatní litoměřičtí plavci neplavou vůbec. „Jelikož už tato situace trvá rok, následky budou obrovské. V lepším případě bude výpadek těžké dohnat, ale obávám se, že řada plavců se už do vody nevrátí,“ odhadl šéf litoměřických plavců.