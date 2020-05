Členové plaveckého klubu Litoměřice stále nemohou do bazénu, a tak se připravují na suchu. Nejprve individuálně, až v poslední době přibyly společné. „Minulý týden jsme začali se společnými tréninky nejstarších plavců na suchu. Ty obnáší kruhový trénink, atletickou přípravu, cvičení v posilovně, běh a cyklistiku,” sdělil šéftrenér Štěpán Šetek.

Pro plavce je důležité, aby měli pravidelný kontakt s vodou, díky kterému rozvíjí plavecké schopnosti. Tento kontakt je nenahraditelný. „Bude trvat týdny až měsíce, než se vrátíme na původní výkonnostní úroveň,” dodal Šetek.

Podle plánu by se bazény měly otevřít 25. května, zda k tomu skutečně dojde, není jasné. Bazény jsou hygieniky považovány za velmi rizikové prostředí, a tak je jejich otevření podmíněno vývoji epidemiologické situace. „Naši plavci se v současné době do vody nedostanou. Jedinou výjimkou je Vojta Netrh, člen české juniorské reprezentace. Několikrát do týdne s Vojtou jezdím trénovat do pražského Podolí, které je za velmi přísných hygienických podmínek otevřené,” zakončil Šetek.