AUTOR: JAKUB VÍTEK

Za Plavecký klub Litoměřice odpovídal jeho předseda Štěpán Šetek.

Jak se podle vás dotkne pandemie covidu sportování mládeže? Nebojíte se, že některé děti se ke sportu už nevrátí?

V novodobé historii je to naprosto nová situace, se kterou se nikdo z nás nesetkal a můžeme pouze odhadovat, jak vše dopadne. Obávám se, že se dotkne velice znatelně napříč všemi sporty v ČR. Můj názor je, že pocítíme důsledky krize jak od pohybové gramotnosti populace, tak i po absenci kvalitní reprezentace na mezinárodních soutěží. Sportům totiž bude chybět základna, ze které se budoucí reprezentanti selektují. Kromě cca čtyř měsíců se v loňském roce kvůli opatřením nedalo řádně připravovat. Nejmladším dětem bude chybět nejzákladnější průprava, které se v pozdějším věku těžko dohání .Starší se nenaučí závodit a nevypěstují si tréninkové návyky a režim. U nejstarších dětí hrozí riziko, že už ke sportu nevrátí, protože v pubertě objevují nová lákadla, která je od sportu odvedou. Nicméně spoustu z nich sport dělá kvůli partě kamarádů, které v klubech mají. Až se vše uvolní myslím, že toto bude důvod k jejich návratu. Jiná věc bude jejich návrat na původní výkonnost (hlavně u nejstarších dětí), protože po roce absence pořádného tréninku bude cesta zpět dlouhá a trnitá. Ne všichni ji vydrží a opět hrozí, že se sportem skončí.

Bazén v Litoměřicích otevře až příští týden

"Litoměřický bazén se dle posledních informací otevře až příští týden - od pondělí 7.6. MSZ jej nestíhají k připravit k otevření. Zatím oficiálně nevíme za jakých hygienických podmínek a v jakém rozsahu budeme moci tréninky obnovit," sdělil na svých sociálních sítích na začátku června Plavecký klub Litoměřice

Máte už nějaké náznaky, jak to bude ve vašem oddíle? A jak se snažíte dětem současnou situaci vynahrazovat?

Trénink ve vodě mají v současné době jen dva nejlepší litoměřičtí plavci, Adéla Chalupová a Vojta Netrh, kteří jsou členové reprezentací a sportovních středisek, kde jsou výjimky, které jim umožňují přípravu. Na přelomu ledna a února se nám povedlo dostat pár dětí na krátké soustředění do Polska. S ostatními jsme na podzim po skupinkách dělali alespoň suchou přípravu. Od konce prosince už není možné ani to. Děti dostali individuální plán, ale je na každém zda jej řádně dodrží a také hodně na rodičích, zda na děti dohlédnou. Doufám, že každý alespoň v rámci možností sportuje, protože o to pak bude pro plavce návrat jednodušší než nedělat vůbec nic. Zkoušel jsem i online trénink, ale zpětná vazba byla velmi mírná (slušně řečeno). Čím je tato situace delší, tím více děti upadají do apatie. Až se opatření uvolní, tak mám strach, v jaké kondici na bazén přijdou.

Může covid ovlivnit i příliv sponzorů pro mládež? Spoléháte jen na sponzory, nebo pokrýváte příjmy mládeže jinak (třeba z dotací, či z příspěvků města, kraje apod.)?

To uvidíme, až krize skončí. Jen na sponzory nespoléháme. Hlavním podporovatelem je město Litoměřice. Dosáhli jsme také na řadu dotací. Tou nejvýznamnější je program ,,Můj klub“. Zde bude ovšem problém s vyúčtováním, protože řada akcí se kvůli covidu ruší a není možné ji na nic použít. Dalším důležitým příjmem, o který jsme přišli, jsou příspěvky. Ty teď pochopitelně nevybíráme. Jako klub hospodaříme rozumně a máme teď určitý finanční polštář, takže nějakou dobu přežijeme. Uvidíme, jak to bude dál.

Jaké má vaše mládež zázemí a kolik máte k dispozici trenérů? Jsou mezi nimi i profi trenéři?

Myslím si, že na české podmínky máme zázemí slušné. Město jako zřizovatel nám vychází vstříc. Hlavní trénink probíhá v krytém bazénu, zde máme i posilovnu .Další suchá příprava probíhá v tělocvičně ZŠ Havlíčkova. V současné době máme 19 aktivních plaveckých trenérů a cvičitelů. Profitrenéra ani jednoho. Všichni trenéři a cvičitelé se plavání věnují ve svém volném čase.

Jaká je konkurence v náborech do ostatních sportovních klubů v regionu? Zkuste na otázku odpovědět ať už z pozice různých sportovních odvětví, nebo mezi jednotlivými kluby ve stejném sportu…

Na Litoměřicku je sportovních klubů celá řada. Konkurence je velká. My máme ovšem výhodu, že plavání je základní lidská dovednost, kterou člověk musí umět. Proto je při náborech ze strany rodičů zájem. Přikládám to také kvalitní práci trenérů a cvičitelů. Díky ní jsme vychovali několik skvělých plavců. Uvidíme, jak to v budoucnosti ovlivní současná krize. V tomto směru máme nevýhodu, že plavání se bez bazénu provozovat nedá a suchá příprava jej nenahradí. To si plně uvědomují v zahraničí. Ve většině zemí kde se bazény pro plavce nezavřely ani v době největších covid krize a dovolili jim za přísných opatření trénovat. U nás se vše zavře bez ohledu na to, jaké škody to budoucnu napáchá nejen v plavání.