Karviná /FOTOGALERIE/ – Historicky poprvé Lovosice vyhrály v Karviné. Ještě nikdy ve své extraligové historii severočeští házenkáři z HK .A.S.A. Město Lovosice nezískali skalp někdejšího vícenásobného mistra na jeho půdě.

Povedlo se jim to až při středečním 15. kole, ve kterém navíc svůj střelecký rekord zaznamenala spojka Jan Landa.



„Devět gólů jsem nikdy nedal. Nejvíc jich bylo sedm. Jen škoda, že to člověk ve středu moc oslavit nemůže," smál se na celé kolo Jan Landa.

„Jsme hodně spokojeni, byli jsme od první minuty lepším týmem, vedli jsme, dobře nám fungovala obrana i postupný útok. Vyšel nám i nástup do druhé půle, ale pak jsme si třemi zbrklými góly situaci trochu zkomplikovali. Výsledek jsme ale uhájili," uvedl Vojtěch Srba, jenž se s celou výpravou vrátil domů až ve čtyři hodiny ráno.



Severočeši Berkovou střelou otevřeli skóre zápasu. Vedení už nepustili, byť soupeř tlačil a dokázal utkání několikrát srovnat. Hosté ale odskočili a jejich poločasové vedení 15:10 nenechalo nikoho na pochybách, že si svěřenci trenéra Srby do Karviné přijeli pro plný počet bodů.



V deváté minutě druhé půle navíc házenkáři Lovosic odskočili na osm branek, když tabule ukazovala stav 12:20. Za následujících deset minut ale vyšli hosté střelecky zcela naprázdno, čehož domácí využili a v 50. minutě stáhli na dvoubrankový rozdíl.



Hustá atmosféra by se v tu chvíli dala krájet a nervozita byla cítit na každém kroku. Parádní podstřel Pavla Chroustovského opět Lovosice vrátil do tříbrankového vedení a pomohl zmírnit napětí, díky kterému už hosté nedopustili Karviné větší přiblížení než na dva góly. I když závěrečnou minutu hráči trenéra Srby hráli v oslabení, náskok udrželi a mohli se radovat z vítězství 25:23.



„Je to pro nás cenné vítězství, důležité body z venku. V Karviné jsme vyhráli poprvé v historii. Navíc to byl poslední zápas před pauzou a je důležité končit vítězně a pozitivně. Osobně jsem si propočítal, že by bylo na podzim dobré získat 18 bodů, máme jich devatenáct a i vzhledem k tomu, že jsou v našich výkonech rezervy, jsme na prvním místě tabulky. Před dvěma lety nám na jaře trochu došel dech, teď se musíme v lednu dobře připravit a herní nedostatky odstranit," prohlásil Srba.

Karviná - Lovosice 23:25 (10:15)

Nejlepší střelci Lovosic: Landa 9, Motl 5, Berka 5.